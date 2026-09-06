Daniela Alvarado casi fue atropellada en China

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La actriz venezolana Daniela Alvarado estuvo hace varias semanas en un viaje mágico en China, junto a un grupo de artistas e influencers nacionales, con quienes conoció lugares de la exótica nación.

Daniela casi atropellada

Un reciente video publicado por el influencer Pedro Doumat mostró cómo Daniela estaba cruzando la calle junto a Luis Herrera, cuando de manera repentina fue impactada por un local que estaba manejando un carrito tradicional de China.

Daniela reaccionó de manera rápida caminando para atrás y metiendo la mano para evitar un accidente. Al mismo tiempo, el conductor frenó y soltó una gran carcajada.

Alvarado, hija de la actriz Carmen Julia Álvarez, siguió su camino para luego expresar: “Yo me estaba quitando y él se metió para donde yo estaba. ¿Será que lo hizo a propósito?”, dijo.

Todo se trató de un pequeño incidente en las hermosas calles de China, país que Alvarado visitó como parte de un proyecto de intercambio cultural de la Embajada de China en Venezuela.

Viaje de ensueño

Anna Vaccarella, Dora Mazzone y María Antonieta Duque fueron otras de las figuras que recibieron la invitación para conocer la rica cultura y los lugares de China.

El grupo de invitados se encontraba en la nación asiática cuando ocurrió el devastador doble terremoto en Venezuela el pasado miércoles 24 de junio.

La artista reaccionó al video con emojis de risas, demostrando que tomó el momento con humor y tranquilidad.