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Daniel Sarcos llega a los 59 años y recibe mensaje de amor de Alessandra Villegas

La conductora de Telemundo revela fotografías de los momentos más especiales con su amado en diversos países del mundo 

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Elvis González
Martes, 29 de septiembre de 2026 a las 11:14 am
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Daniel Sarcos llega a los 59 años y recibe mensaje de amor de Alessandra Villegas
Daniel Sarcos y su familia / Cortesía

El presentador y cantante venezolano Daniel Sarcos celebra este martes 29 de septiembre 59 años de vida, una vuelta al sol cargada de amor, felicidad y un hogar estable con la modelo, presentadora y exreina de belleza Alessandra Villegas.

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A través de Instagram, Villegas ha publicado un mensaje de felicitaciones para su compañero de vida, con quien tiene un pequeño llamado Daniel Alejandro, conocido popularmente como "El Churri".

Alessandra felicita a Daniel

"Eres un hombre extremadamente generoso, amoroso, talentoso, divertido, un papá maravilloso y un compañero increíble… y sí, definitivamente un hombre SENSACIONAL en todas tus facetas. Y no, no podía dejar pasar la referencia", es parte del mensaje en Instagram.

El texto fue acompañado por un carrusel de fotografías de viajes mágicos que la familia ha realizado por Francia, Alemania, Perú, entre otros países. 

En las imágenes se refleja el bonito amor que se tienen Daniel y Villegas. Aunque no han llegado al altar, llevan una relación de años que siempre presumen en sus redes sociales con mensajes de apoyo y mucho respeto.

La Miss Península de Paraguaná en el Miss Venezuela 2008 finaliza el texto pidiendo a Dios más años de vida para seguir celebrando, acompañando y riendo con su gran amor.

Mensaje de Daniel Sarcos

El zuliano y exconductor del show "Súper Sábado Sensacional" ha escrito un mensaje en su perfil oficial de Instagram por su nueva vuelta al sol y tener buena salud.

"Hoy, día de mi cumpleaños, solo agradecimiento hay en mi corazón por las cosas que he vivido y por las que estoy por vivir. Brindo con ustedes (mi público), que junto a mi familia y mis seres queridos me han ayudado a transitar este camino", dijo.

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