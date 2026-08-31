¡Como el vino! Mira las fotos de Daniel Sarcos que revolucionaron a sus fans

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Daniel Sarcos dejó a todos con la boca abierta al mostrar en Instagram cómo se mantiene físicamente a sus 58 años, en un carrete de fotografías que no tardó en recibir múltiples elogios por parte de sus seguidoras.

Con septiembre a la vuelta de la esquina, Sarcos también comenzó a celebrar en redes la llegada de dicho mes, pues, es justo cuando cumple años. El venezolano nació el 29 de septiembre de 1967, por lo que se prepara para llegar a sus 59 años.

Daniel Sarcos presume su buen estado físico

La publicación llamó la atención por el aspecto físico del animador. A sus 58 años, Daniel demostró que continúa dedicando tiempo al ejercicio y cuidado personal, algo que sus seguidores no tardaron en reconocer en los comentarios.

El carrusel, además, mostró una faceta mucho más íntima del artista. Entre entrenamiento, sauna y descanso, el criollo incluyó imágenes familiares que reflejan la importancia que tiene su entorno cercano mientras mantiene una agenda profesional cada vez más activa.

Y es que Sarcos no parece tener intenciones de bajar el ritmo. En los últimos meses ha dividido su tiempo entre la televisión, la música y nuevos proyectos vinculados con Venezuela.

Entre los comentarios que recibió en la publicación podemos encontrar: “Muy guapo”, “Que molleja de bello”, “Daniel está como el vino, entre más viejo, más bueno”, “Así me lo mando el doctor”, “Noj$d@ papi lo que estáis es bello chico” y “Ufff, señor Daniel”.

Daniel Sarcos regresa a los escenarios venezolanos

Una de las noticias más importantes para sus seguidores es que el animador regresará a las tablas venezolanas en octubre con una propuesta que reunirá a tres nombres conocidos del espectáculo nacional.

Sarcos compartirá escenario con Jean Carlo Simancas y Claudio Nazoa en la comedia “Mi mejor amigo”, una producción que abordará con humor la relación de los hombres con su salud y, específicamente, la incómoda visita anual al urólogo.

La gira comenzará el 2 de octubre en San Antonio de los Altos, continuará el 3 de octubre en Puerto Ordaz y llegará a Caracas el 4 de octubre.

La obra es producida por Cindy Mendoza y plantea una sala de espera que termina convirtiéndose en un espacio de confesiones, secretos y situaciones inesperadas.

El regreso a Venezuela no es el único frente profesional que mantiene ocupado al presentador. En 2026, Sarcos también sorprendió al explorar una faceta musical que hasta hace poco no había desarrollado de esta manera.

Su canción “Soy Caribe, Soy Mediterráneo” nació a partir de una investigación sobre sus raíces familiares y posteriormente evolucionó hacia un documental musical.

El proyecto lo llevó a conectar sus raíces europeas, caribeñas y zulianas con una propuesta artística mucho más personal.

El documental incluso tuvo una presentación en Maracaibo y estuvo vinculado a una iniciativa solidaria para apoyar a la Fundación Alitasía, con el objetivo de contribuir a llevar agua dulce a una escuela de la Guajira mediante una red de tuberías y una bomba solar.