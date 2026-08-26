Daniel Sarcos, Claudio Nazoa y Jean Carlo Simancas se unen en un importante proyecto

Suscríbete a nuestros canales

Tres de las figuras más emblemáticas y queridas del espectáculo venezolano se reencuentran en las tablas para protagonizar el acontecimiento teatral del año. Daniel Sarcos, Claudio Nazoa y Jean Carlo Simancas unen su talento y carisma en el gran estreno de “Mi mejor amigo”, una divertida comedia que promete hacer reír al público.

Detalles de la pieza

Bajo la producción general de Cindy Mendoza, la obra sitúa a los espectadores en una sala de espera que termina transformándose en el confesionario más temido de la vida de sus personajes. En este espacio, tres hombres muy distintos entre sí se enfrentan cara a cara con el mayor desafío de la madurez masculina: la temida cita anual con el urólogo.

Entre tensiones, secretos y confesiones inesperadas, los protagonistas terminarán desnudando mucho más que el cuerpo, dejando al descubierto la particular relación que mantiene cada hombre con su "mejor amigo" y demostrando una gran verdad universal: el tamaño del ego masculino disminuye notablemente cuando el doctor se coloca el guante.

El montaje destaca no solo por su propuesta temática audaz, sino por el peso específico de sus protagonistas con tres pesos pesados de Venezuela.

Es así como Jean Carlo Simancas, el eterno galán de las telenovelas venezolanas, Daniel Sarcos, uno de los animadores más carismáticos y reconocidos de Latinoamérica, y Claudio Nazoa, el maestro indiscutible de la comedia con sentido e ingenio, conforman una alineación inédita que garantiza química pura y excelencia escénica.

Fechas de la gira nacional en Venezuela:

El mes de octubre será de estreno para "Mi mejor amigo". Espectadores de varias ciudades podrán disfrutar de esta obra, empezando el 2 de octubre en San Antonio de los Altos, el 3 de octubre en Puerto Ordaz y en Caracas el 4 de octubre.