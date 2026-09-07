Daniel Sarcos recuerda las emotivas palabras que le dijo Gilberto Correa hace 20 años

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Hay recuerdos que el paso del tiempo no consigue borrar y para Daniel Sarcos, uno de ellos ocurrió hace exactamente 20 años, durante una noche muy importante en el marco de la celebración del Miss Venezuela 2006.

El animador venezolano compartió en sus redes sociales un video rescatado por la cuenta de Instagram Contraste Viral, en el que aparece junto al legendario Gilberto Correa.

Daniel Sarcos emocionado por esas palabras

En las imágenes, Correa le dirigió unas palabras que hoy, vistas desde 2026, parecen haber anticipado exactamente lo que vendría para Sarcos.

“Espero que en el año 2026, puedas tener la emoción tan intensa y profunda que he tenido yo esta noche de disfrutar este homenaje de las conquistadoras de la belleza del año 1986”, expresó Correa ante el público, provocando los aplausos de los presentes.

La respuesta de Daniel tampoco pasó desapercibida. El maracucho agradeció al experimentado presentador por compartir aquella noche y aprovechó para dedicarle un aplauso frente al público: “Gilberto, a ti te doy las gracias por haber compartido con nosotros este momento tan especial”.

El momento más significativo llegó cuando hizo un deseo que, dos décadas después, resulta especialmente emotivo y fue pedirle a Dios y a la Virgen de Chiquinquirá que le concedieran salud, vida y público para poder estar 20 años después viviendo momentos tan especiales.

“Tenía mucha razón”: la reflexión de Daniel Sarcos

Daniel volvió sobre aquellas imágenes y reconoció el significado que tienen actualmente para él. “Hace 20 años el maestro Gilberto Correa me dijo estas palabras. Tenía mucha razón”, escribió el presentador junto al video.

El recuerdo ocurre además en un momento simbólico para la historia del concurso, pues aquella edición de 2006 marcó una de las últimas apariciones de Correa vinculadas al Miss Venezuela. El certamen tuvo como ganadora a Ly Jonaitis, representante de Guárico.

Dos generaciones del Miss Venezuela

Gilberto Correa estuvo ligado al Miss Venezuela durante décadas. Fue su conductor principal durante buena parte de la historia del certamen y, después de dejar la conducción regular, regresó en ocasiones especiales.

Daniel Sarcos, por su parte, asumió el protagonismo de la conducción junto a Maite Delgado y estuvo al frente del Miss Venezuela entre 2004 y 2009. La edición de 2006, precisamente, fue una de las noches en las que ambos compartieron escenario.