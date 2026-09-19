Daniel Sarcos volvería a Venevisión para juntarse con dos grandes animadoras

En las últimas horas, ha corrido como pan caliente la noticia acerca de un posible regreso del animador zuliano, Daniel Sarcos, a Venevisión, donde formaría parte de una jornada muy especial para los venezolanos.

El reconocido presentador sería el encargado de conducir la gran Teletón prevista para el próximo 17 de octubre, en lo que representaría su regreso al canal donde protagonizó algunos de los momentos más recordados de su carrera.

Daniel Sarcos vuelve a la pantalla de Venevisión

La información fue difundida como una exclusiva por la cuenta de farándula Flaco de la Farándula, que aseguró que fuentes cercanas al proyecto confirmaron la presencia de Sarcos como conductor oficial de la Teletón.

El regreso tiene un significado particular para el presentador, quien durante años estuvo ligado a Venevisión y se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la animación venezolana. Ahora, después de una extensa trayectoria internacional, volvería a pisar nuevamente el escenario de la televisora para encabezar una transmisión con un propósito benéfico.

Más allá del regreso televisivo, la jornada estará marcada por su carácter benéfico. La Teletón busca movilizar a los venezolanos alrededor de una causa de solidaridad y convertir la televisión en una plataforma para apoyar a quienes necesitan ayuda.

Maite Delgado y Viviana Gibelli también estarían en la jornada

El regreso de Daniel no sería la única sorpresa relacionada con esta Teletón. La periodista Carmela Longo adelantó que Maite Delgado y Viviana Gibelli también participarían en la conducción del evento.

Tanto Delgado como Gibelli son figuras ampliamente vinculadas con la historia de la televisión venezolana y sus posibles participaciones elevarían el componente nostálgico de la jornada.