Maite Delgado y Viviana Gibelli vuelven juntas a la televisión nacional

El Teletón 2026 “Unidos por Venezuela” se realizará el próximo sábado 17 de octubre de 2026 a través de la señal de Venevisión. Un evento benéfico que contará con animación de dos grandes del país, Maite Delgado y Viviana Gibelli.

Juntas de nuevo en la pantalla

Las reconocidas conductoras regresan al canal de la colina, en una alianza en favor a los damnificados y afectados por los terremotos que se vivieron en el país el pasado miércoles 24 de junio.

“Desde Venevisión nos sumamos como aliados a esta causa junto a Unión Radio sumando fuerzas para impulsar la reconstrucción de espacios educativos, la atención integral a personas con discapacidad y la entrega de ayuda humanitaria directa en las comunidades más necesitadas”, ha informado la planta.

El proyecto marcará el reencuentro de Maite y Viviana en un mismo escenario, emulando sus históricas colaboraciones en el programa “¡Qué chicas!” y en diversas ediciones del certamen Miss Venezuela.

Proyección y confirmación del evento

Aunque la noticia no ha sido aún confirmada por Venevisión y por las animadoras, la periodista de espectáculos Carmela Longo adelantó hace algunos días la información en su cuenta oficial de X.

“Voy con una información que después todos dirán en exclusiva: Viviana Gibelli y Maite Delgado serán las animadoras del Teletón de VV el próximo 17-10”, escribió la comunicadora.