Maite Delgado y su publicación más personal para recordar a su madre

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Maite Delgado volvió a emocionar a sus seguidores al recordar a su madre, María Teresa González, a 36 años de su fallecimiento, con un mensaje que dejó al descubierto la profunda huella que aquella pérdida continúa teniendo en su vida.

La reconocida animadora venezolana utilizó sus redes sociales para rendirle homenaje a su madre el domingo 16 de agosto, justamente en el aniversario de su partida.

Maite Delgado y su madre en fotos

En un carrete de imágenes familiares, rescató distintos recuerdos y puso especial atención en una fotografía que guarda un significado todavía más íntimo. “Esta primera foto puede ser la última que nos hicimos juntas Ma”, escribió la presentadora al comenzar su publicación.

El mensaje continuó con una frase que resume la manera en que mantiene viva su memoria: “Hoy 16 de Agosto se cumple un nuevo año sin ti, ya son 36 años sin ti pero igual te recuerdo”.

Entre todas las imágenes que compartió, la primera fotografía adquirió un significado especial para Maite. La animadora explicó que podría tratarse de la última foto que se tomó junto a su madre, un recuerdo que décadas después continúa teniendo un enorme valor sentimental.

María Teresa estuvo presente en los primeros pasos de Maite

Antes de convertirse en una de las presentadoras más reconocidas de Venezuela, Maite Delgado fue una joven que comenzó su camino en los concursos de belleza.

En 1986 participó en el Miss Venezuela representando al estado Anzoátegui y obtuvo el tercer lugar. Ese mismo año recibió el título de Miss Turismo Internacional en República Dominicana y posteriormente inició su carrera como presentadora en “Complicidades”, de Venevisión.

En aquellos primeros años, María Teresa estuvo presente en momentos importantes de la vida pública de su hija. Material audiovisual de la época conserva imágenes de Maite junto a su madre, incluyendo entrevistas relacionadas con su participación en el Miss Venezuela.