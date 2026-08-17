Venevisión realizará un gran evento en apoyo a las víctimas de los terremotos en Venezuela

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Adriana Cisneros, CEO de Cisneros, anunció la organización del Teletón Venevisión 2026 "Unidos por Venezuela", una gran iniciativa de recaudación y unión global coordinada desde Venevisión en alianza con la organización sin fines de lucro Dividendo Voluntario para la Comunidad (DVC).

Inspirada en un legado de solidaridad, visión y compromiso social, Venevisión movilizará toda su capacidad operativa e informativa para liderar una gran jornada de unión y reconstrucción con el fin de recaudar donativos para atender la emergencia provocada por los recientes sismos.

Este teletón ha sido diseñado con un doble propósito y es homenajear el esfuerzo colectivo y la resiliencia en las zonas más impactadas, y servir como una plataforma para seguir recaudando los fondos necesarios que garanticen que la ayuda social no cese en las comunidades afectadas.

¿Cuándo será la Teletón Venevisión 2026?

La fecha oficial del evento será el 17 de octubre. "La respuesta que hemos visto tras los sismos nos demuestra que juntos logramos mucho más. Desde nuestra plataforma, buscamos conectar el apoyo dentro y fuera del país para garantizar que la ayuda a las zonas afectadas sea transparente, directa y sostenida en el tiempo", dijo Adriana Cisneros.

Una transmisión global y multiplataforma El Teletón Venevision 2026 "Unidos por Venezuela" constará de una programación continua multiplataforma que combinará transmisión en vivo desde los estudios principales de Venevision en Caracas y la cobertura radial a través del Circuito Unión Radio.

Durante la jornada, la pantalla ofrecerá una programación que rendirá tributo a la valentía de los ciudadanos, bomberos, rescatistas, voluntarios, ONG y empresas privadas que han estado en primera línea de respuesta tras la emergencia.

Asimismo, el evento visibilizará el compromiso corporativo del sector privado y sumará la voz de los talentos de Venevisión y de las representantes del Miss Venezuela, quienes compartirán historias de impacto y proyectos de apoyo social en las zonas afectadas.

Recaudación con transparencia

La transmisión contará con la participación especial de El Sistema (Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela), institución insignia, orgullo nacional y símbolo indiscutible de oportunidades, inclusión y progreso para el país, que se suma como aliado de Venevisión a esta causa colectiva.

Recaudación transparente y con impacto Todos los donativos nacionales e internacionales se canalizarán íntegramente a través de la plataforma de United Way Worldwide y su brazo ejecutor en el país, el Dividendo Voluntario para la Comunidad, institución de la cual el canal de la colina es miembro activo.

Para asegurar los más altos estándares de gobernanza, además de la auditoría del DVC realizada por Deloitte, la firma global EY (Ernst & Young) se suma a la iniciativa para respaldar la transparencia y trazabilidad en la gestión de las donaciones.

"Este teletón representa mucho más que una jornada de recaudación: es una invitación a transformar la solidaridad en oportunidades reales para las familias venezolanas que hoy enfrentan el desafío de reconstruir sus comunidades", dijo Ramón Ostos, presidente del Dividendo Voluntario para la Comunidad.