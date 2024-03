Conoce la razón por la que Florinda Meza toma acciones legales contra la bioserie de Roberto Gómez Bolaños

Hace algunas semanas los fanáticos del icónico programa mexicano “El Chavo del 8” festejaron una gran noticia, tras revelarse las primeras imágenes de la serie biográfica en honor a Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como “Chespirito”, que lleva por nombre “Sin Querer Queriendo”. Sin embargo, el trabajo ahora enfrenta una delicada situación por parte de la viuda de Roberto, la actriz Florinda Meza.

A través de un video que se ha hecho viral en las plataformas 2.0 Meza no dudo en compartir su incomodidad en contra de la directora de Televisa y productora del proyecto María del Carmen Rotter, por supuestamente revelar a la plataforma de streaming Max información confidencial de Bolaños.

“Es mentira que yo me apongo a la creación de la biografía de Roberto Gómez Bolaños, se que en esa biografía no se me trata con respeto y mucho menos con verdad. Además, nadie me ha informado nada, ni una llamada telefónica, ósea no importa la opinión de la viuda”, indicó.

Pero la situación no termina en ese mensaje, la abogada de Florinda también realizó unas declaraciones esta semana para el programa de entretenimiento “Ventaneando”, en la cual reiteró la misma opinión de su defendida y que el pasado lunes 4 de marzo se realizó la primera audiencia con los directivos pertinentes para saber a quién le solicitaron la autorización de las grabaciones que han estado rodando desde hace tiempo.

En este sentido, en las alegaciones contra Rotter también destacan querer causar un daño irreparable en la moral emocional, intima y confidencial de Florinda.

“Haremos todo lo que está en nuestras manos para que se hagan respetar los derechos de la señora Florinda. Todo lo oremos viendo, dependiendo de cómo vaya la negociación”, indicó la abogada.

Entre los integrantes del equipo de producción se encuentra Roberto Gómez Fernández, hijo del fallecido humorista, quien también está siendo demandado por la recordada "Chimoltrufia".

El actor mexicano Pablo Cruz Guerrero ha sido el seleccionado para dar vida al personaje de Roberto, quien falleció el 28 de noviembre del 2014.