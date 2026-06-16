¿Conflictos en el Miss Venezuela? Profesor lanza polémico mensaje en redes

Suscríbete a nuestros canales

Todo parece indicar que la organización Miss Venezuela estaría presentando problemas y conflictos internos, tras un mensaje revelado por el profesor de pasarela Daniel Campos.

Fue la tarde del sábado 14 de junio que el hombre posteó una foto de la Miss Venezuela Mundo Mística Núñez, acompañado del fuerte mensaje, que dejó al público intrigado por cómo se está dirigiendo la organización más importante del país.

El mensaje del profesor

Campos destacó en el texto que Nina Sicilia debe volver a tomar las riendas del concurso nacional, situación que abre un debate si la Miss Internacional 1985, ya no estaría en el concurso como presidenta general.

Recordemos que tras la polémica en el 2025 con Stephany Abasali, Nina se ha mantenido alejada del concurso, dejando como figura principal a Harry Levy, a quien se le ha visto acompañando a las cuatro reinas actuales en eventos, actividades, preparación y viajes.

"Señora Nina regrese muy pronto muchos indios y pocos caciques", comienza el mensaje del instructor, reconocido por preparar a grandes de misses como Sthefany Gutiérrez, Edymar Martínez, Valentina Figuera, Stephany Abasali, Ileana Márquez, entre otras.

El mensaje siguió muchos más fuerte, Daniel asegurando que hace falta quien "dirija el concurso de una vez por todas".

Intriga en las redes sociales

El mensaje deja una clara queja del profesor, sobre el Miss Venezuela y una interrogante muy importante: ¿Dónde está Nina Sicilia?

Tras haber recibido una furia de personas en las afueras de Venevisión, el nombre de Nina Sicilia ha sido foco de rumores de una renuncia a la presidencia del certamen y un supuesto nuevo cargo en Venevisión, especulaciones que hasta el momento no han sido confirmados.