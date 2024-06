Clovis Nienow destapa la olla sobre su relación con la venezolana Aleska Génesis (+Video)

El fin de semana estuvo muy revolucionado luego que, el empresario e influencer mexicano Clovis Nienow y la modelo venezolana Aleska Génesis, confirmaran su relación. A través de sus redes sociales, la nueva pareja publicó unas fotografías de su encuentro, así como un video que confirmaba lo que tanto anheló el rubio: su romance.

Para nadie es un secreto que, Nienow siempre estuvo interesado en Aleska durante su paso por “La Casa de los Famosos 4”. A pesar de haber tenido que presenciar el encuentro de la criolla con Christian Estrada, otro personaje de la mansión que pensábamos se había robado el corazón de la mujer, Clovis siempre estuvo allí para ella.

Luego de la salida definitiva de Estrada, a la barquisimetana le costó mucho poder abrirse con el azteca, situación que a él lo acercaba más a ella, y nunca dejaba de darle detalles para sumar puntos. Al parecer, su estrategia y paciencia funcionó, y, aunque poco antes de la final cuando salió Aleska de la casa, se vieron frente a frente, una situación algo incómoda, la cual más adelante mejoró.

Clovis habla de su relación

En una reciente entrevista para el programa “Hoy Día”, el mexicano aclaró que está conociendo a Aleska, de quien estuvo detrás por 91 días. “Me gustó su forma de ser, su corazón. Yo sé que hay muchas diferencias en la casa que hubo y me puso triste que mucha gente que me seguía piense que yo los traicioné”, contó.

En cuanto a lo que piensan los integrantes del Cuarto Tierra, grupo al que perteneció dentro del reality de Telemundo, y quienes tuvieron algunas diferencias con la modelo, comentó que “Yo amo a Maripily, Romeh, Ariadna, La Divaza, Gregorio… ellos son mi familia y me están apoyando, pero la gente no sabe ese contexto”.

Asimismo, dejó claro que, la misma noche en la que Ariadna Gutiérrez, Rodrigo Romeh y Maripily Rivera cenaron juntos, él también estaba invitado, pero ya tenía una cena programada con sus primos y fue allí donde decidió invitar a Aleska. Sin embargo, aseguró que, pronto se volverá a reunir con ellos en el cumpleaños de Maripily, ganadora de “La Casa de los Famosos 4”.

El rechazo del público

Desde antes de su entrada a la mansión, la venezolana fue muy polémica y más cuando justo un día antes del inicio del reality, fue detenida en México, a causa de una alerta migratoria, horas después logró solucionar su situación y poder ingresar a la casa más famosa de Telemundo.

Durante su permanencia en el programa, varios participantes se encargaron de recalcar sus malas acciones, e incluso se tocó el tema de la supuesta brujería que le hizo a su exnovio, Nicky Jam. Todas estas controversias protagonizadas por Aleska, la llevaron a echarse a unos cuantos habitantes encima, y también a muchas personas del público.

Por ende, al estar Clovis con ella tras haber sido “rechazado” varias veces, los fanáticos no tardaron en darle palo por redes sociales, lo que a él le ha resultado bastante triste, pero, aseguró que los apoya a todos y seguirá viviendo su vida como quiere.

“Yo no le estoy haciendo daño a nadie, el querer a una persona y enamorarme no está mal (…) la gente que de verdad me quiere por lo que soy yo siempre está, y a la que se quiere ir de verdad los respeto. Yo soy una persona individual, con virtudes y defectos”.