Catherine Fulop expuso un importante sueño que tiene el futbolista Paulo Dybala

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La actriz, modelo y exreina de belleza Catherine Fulop tiene un vínculo muy importante con el futbolista, Paulo Dybala. Desde que el deportista argentino se casó con su hija Oriana Sabatini, la criolla lo ha adoptado como un hijo, más ahora con la llegada de Gia.

Bonita Unión

Uno de los momentos más especiales entre suegra y yerno, fue cuando Oriana se casó con Dybala en una exclusiva celebración en Argentina.

Catherine y el joven posaron muy sonrientes demostrando la conexión y buena relación que tienen.

La artista viajó a Italia para la llegada de Gia, hija del fruto del amor entre Ori Sabatini y el nacido el 15 de noviembre de 1993.

Catherine revela secreto de Paulo

En una reciente entrevista la criolla contó que el deportista tiene un sueño muy importante que cumplirle a su padre, el de jugar en El Club Atlético Boca Juniors, una entidad deportiva de la ciudad de Buenos Aires.

Según la entrada de Dybala al Boca representaría un gran desafío futbolístico para su progenitor Adolfo Dybala.

“Tiene ese sueño de cumplirle al padre, que es jugar en Boca. Sobre todo, por su papá, que se lo inculcó”, dijo Fulop a Urbano Play.

Medios argentinos han escrito que el joven podría volver a su país natal, para unirse al equipo próximamente.

Finalmente la venezolana contó que el esposo de su hija mayor, ama y respeta mucho Italia, país que ambos han tomado como nido de amor y donde nació Gia, el lunes 2 de marzo del 2026.