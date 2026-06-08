Catherine Fulop defiende a su hija menor de malos comentarios

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Oriana y Tiziana, son las hijas de la actriz venezolana Catherine Fulop. Una lleva una vida totalmente pública y está casada con el futbolista Paulo Dybala, mientras que Tiziana, la menor, ha preferido mantenerse muy alejada del foco.

Una joven exitosa y de perfil bajo

Tiziana, lidera en su natal Argentina, una marca que lleva por nombre Estudio Creativo, enfocada en el desarrolla de una identidad visual, estrategias, campañas.

Además, comparte gran parecido a su madre en su época de juventud, cuándo Fulop participó en el Miss Venezuela 1986, con la banda de Miss Departamento Vargas.

Pese a su esfuerzo por mantener un perfil bajo de los reflectores que sigue a la familia Fulop-Sabiniti, la joven no escapa de algunos malos comentarios.

Fue lo que sucedió en una reciente publicación de la Revista Caras, medio que resaltaba las cualidades profesionales de la joven de 27 años a través de un video.

Catherine defiende a su hija

Hubo en el clip algunos comentarios fueras de lugar que molestaron a la matriarca del clan Fulop-Sabiniti, quien respondió sin filtros.

Una usuaria escribió que Tiziana estaba llena de cirugías, a lo que Cathy respondió: "Tenías que ser mujer para criticar, pedazo de envidiosa", escribió.

El comentario deja en evidencia el carácter de la modelo y presentadora para defender a sus hijas de las opiniones en redes sociales.

Llegada de Gia

Para la familia son momentos de mucha felicidad, por la llegada de Gia, hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala.

Todos viajaron de Argentina a Italia, donde nació la pequeña el 2 de marzo del 2026.