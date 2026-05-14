Hija de Catherine Fulop revela la dolorosa pérdida de su primer embarazo

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La vida de Oriana Sabatini cambió el pasado 2 de marzo al convertirse en madre de una hermosa niña llamada Gía. Este acontecimiento llenó de felicidad a todos sus familiares, después de haber atravesado una significativa pérdida.

Con el lanzamiento de su primer libro, Podría quedarme acá, abrió su corazón para hablar de un aspecto de su vida personal nunca antes contado: la pérdida de su primer embarazo.

La hija de Catherine Fulop tardó dos años para terminar su obra, tiempo en el cual estuvo embarazada en dos ocasiones; la primera vez mantuvo en silencio su proceso.

"Arranqué este libro sin estar embarazada, hace dos años. De hecho, fue muy loco porque estuve embarazada dos veces escribiendo este libro. La vida y la muerte me estuvieron rodeando constantemente mientras escribía esta historia. Me pasó que las dos veces que estaba embarazada me costaba encontrar ese lugar para sentarme a escribir sobre la muerte, sobre el dolor", comentó en la presentación de la obra en la Feria Internacional del Libro.

Llegó la primera hija de Paulo Dybala y Oriana Sabatini

La cantante y actriz Oriana Sabatini dio a luz en el hospital Gemelli, un centro médico de alta complejidad en Roma, capital italiana, donde reside junto a su esposo, Paulo Dybala, desde hace varios años.

Vale resaltar que la pequeña se adelantó unos días, pues su nacimiento estaba previsto para el 11 de marzo, justo el día del cumpleaños de la actriz venezolana. Se conoció que Oriana estuvo acompañada de una partera argentina.