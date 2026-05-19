Catherine Fulop revela su conexión familiar con Madre María de San José

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Catherine Fulop volvió a convertirse en tendencia al compartir una historia profundamente personal que conecta directamente a su familia con la beata Madre María de San José, una de las figuras religiosas más importantes y queridas de Venezuela.

La revelación surgió a partir de un fragmento de entrevista grabado en 2024 que recientemente volvió a circular en redes sociales, donde Fulop habló sobre la historia de su madre y el inesperado vínculo que marcó la vida de su familia desde hace décadas.

La historia de Catherine Fulop que pocos conocían

Durante la conversación, la actriz contó que su madre, Cleopatra García, quedó en situación vulnerable desde niña y terminó siendo criada en un orfanato de Maracay. Fue allí donde apareció la Madre María de San José, una figura clave en su historia.

Según relató Fulop, la religiosa estuvo directamente involucrada en la crianza de su madre después de que quedara huérfana a muy temprana edad.

“Ella (su madre) tenía una familia rica en Valencia, pero igual la metieron en un orfanato en Maracay. Quien crió a mi mamá fue la Madre María de San José, la beata de Venezuela”, mencionó la exreina de belleza.

"Era como mi abuela"

Más allá del vínculo histórico, lo que más llamó la atención fue la carga emocional con la que Catherine Fulop describió esa relación. La actriz aseguró que durante su infancia visitaba frecuentemente a la religiosa y la consideraba parte de su núcleo familiar más cercano.

“Yo iba a visitar a la Madre María de San José y era mi abuela. Entonces, le pedía la bendición”, recordó Fulop, dejando ver la profunda conexión afectiva que existía.

Incluso explicó que su madre conserva fotografías junto a la beata, evidencia de una convivencia que marcó varias generaciones dentro de su familia.

¿Quién fue Madre María de San José?

Madre María de San José es una de las figuras religiosas más reconocidas de Venezuela. Fue beatificada por la Iglesia católica y es recordada especialmente por su labor social y apoyo a personas vulnerables, enfermos y comunidades necesitadas.

Su legado mantiene fuerte presencia en el imaginario colectivo venezolano, especialmente en Maracay, ciudad estrechamente ligada a su historia.