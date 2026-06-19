Carlos Baute sufre accidente a sus 52 años: "La vida te pone a prueba"

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El cantante y compositor venezolano Carlos Baute utilizó su perfil de Instagram para informar que sufrió una dura caída mientras practicaba surf. Una lesión que llega a la vida del intérprete de “Colgando en tus manos”, con el inicio de su gira musical.

Detalles del accidente

A pesar de la fractura en la muñeca derecha, el artista de 52 años destacó en el mensaje que su tour se mantiene en pie, comenzando este viernes 19 de junio de 2026 en Tenerife, España.

“Lo peor es que mañana empieza la gira de conciertos. Y les diré algo: 'esto no me va a detener. Mañana estaremos ahí, cantando con todo el amor del mundo, porque la música tiene una fuerza que supera cualquier obstáculo'”, escribió en su perfil oficial de Instagram.

En las imágenes posteadas por Baute se le ve en un centro de salud, siendo atendido por un médico y con su mano derecha vendada. Sin embargo, el momento no borró de su cara la sonrisa y las ganas de encontrarse con su público para cantar los éxitos más grandes de su larga carrera.

Carlos, casado con Astrid Klisans, y padre de hijos, llamados José Daniel Arellán, Markuss, Liene y Álisse, agradeció al equipo médico por las atenciones y ayuda durante el duro momento sintiéndose siempre acompañado.

Reflexión ante la adversidad

El venezolano finalizó el texto con un mensaje de reflexión sobre cómo en los momentos malos y difíciles siempre se debe buscar una solución positiva.

“La vida es una sola. Busquemos sonreír, incluso en esos momentos en los que algo duele. Porque siempre habrá una razón para seguir adelante, agradecer y disfrutar cada instante”, aseveró.

Sus seguidores le desearon una pronta recuperación y éxito en lo que será gira por España.