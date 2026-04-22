Boris Izaguirre rechaza el grito de Carlos Baute contra Delcy Rodríguez

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El periodista y presentador venezolano, Boris Izaguirre, habló en un encuentro con medios españoles del grito que lanzó su compatriota Carlos Baute en contra de Delcy Rodríguez. Las declaraciones se dan tras la ola de críticas para el intérprete de “Colgando en tus manos” durante el fin de semana.

Boris rechaza euforia de Carlos Baute

En unas declaraciones para Europa Press, Boris destacó que las palabras de Baute se salieron de las manos y de control.

Izaguirre que animó en varias ocasiones el certamen Miss Venezuela, indicó que evitó asistir al evento ya que la emoción del momento pudo haberlo descontrolado y decir algo que luego se hubiese arrepentido.

“Yo evité ir al acto del sábado porque era una cosa muy multitudinaria, donde era muy posible que, entre la emoción se me escapara algo que no necesariamente era una buena idea. Creo que era mejor evitar esa adrenalina”, expresó.

El cantante venezolano hizo acto de presencia en el evento repleto de compatriotas, quienes gritaron palabras fuertes en contra Delcy Rodríguez, las cuales él repitió.

Fue cuestión de horas para que comenzará una serie de comentarios y rechazo a las palabras del artista de 52 años, algunos tildándolo de “Racista”.

Baute dio la cara

Sin embargo, Carlos salió en su defensa con un video posteado en su perfil de Instagram, destacando que no es una persona racista y pidiendo disculpas a quienes se sintieron ofendidos.

“No soy una persona racista ni creo en insultos como camino. Me disculpo y pido perdón. Si alguien se sintió ofendido, lo lamento y me disculpo”, indicó.