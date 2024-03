28 años después, Taís Araujo vuelve encarnar a la icónica “Xica Da Silva” y así luce (+Video)

Fue en 1996 que la compañía Rede Manchete, lanzó a la pantalla chica una de las novelas más importantes de todos los tiempos llamada “Xica Da Silva”, una historia de amor entre un hombre blanco y una esclava, que se convierte en la mujer más poderosa en una época de colonización por los portugueses. La actriz protagonista de la trama fue Taís Araujo, que hoy ha protagonizó un gran momento.

Desde su natal Brasil Araujo decidió darle un bonito momento a los millones de televidentes que mantienen en la memoria la larga y dinámica historia, vistiéndose de Xica luego de 28 años de ser estrenada para todo el mundo.

Con perlas, una peluca platinada, diamantes, armador, abanico y un opulento vestido, fue como la actriz recordó el personaje que le dio gran popularidad al ser traducida en múltiples idiomas. Al mismo tiempo, un maquillaje suave la hizo entrar en la fantasía de mover los hombres y posar como lo hizo en su momento.

“Emperatriz del Tijuco, dueña de Diamantina para los que no me conocen, mucho gusto, soy Xica da Silva. Tú preguntaste, ¡he vuelto!”, escribió en una de las publicaciones que hizo despertar comentarios de halagos por mantenerse en tan buenas condiciones.

Con el tema principal de la novela “Xica da Silva Da negra” la actriz expresó que la telenovela fue su segundo trabajo, pero el primero en ser protagonista, logrando desde ese momento una carrera exitosa en la industria de la televisión brasileña.

Las opiniones no se hicieron esperar con comentarios como: “28 años después y la misma cara, ¡¿cómo puede ser?”, “No he envejecido ni un día”, “Me encantaría un remake de Chica y que lo vuelvas a hacer”, “La caracterización es impecable, pero verla darle vida al personaje en la voz y pistas no tiene precio”, escribieron.