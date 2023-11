Modelo argentina revela que la selección albiceleste le ofreció dinero para asistir a una fiesta privada (+Declaraciones)

La modelo Carmela Castro Ruiz, publicó en sus redes sociales una historia en la que algunos jugadores de la selección argentina le hicieron una "propuesta indecente" para asistir a una fiesta privada luego del encuentro de la albiceleste contra Uruguay por la quinta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, partido que terminó 2 goles por 0 a favor de los "Charrúas".

Según la influencer, le ofrecieron 1.500 dólares, sólo por ir a la reunión y que incluso, le pagarían el vuelo hacia donde se realizaría la celebración, sin embargo, decidió no ir debido a que asegura que le iban a prohibir realizar fotos y videos durante la fiesta. Además, de que el mensaje de la invitación explicaba que estaban buscando a varias mujeres atractivas que pudiesen aceptar el pago.

“Claramente no fui, no me copa (gusta). Hubiese ido si me dejaban estar con el celular y aprovecho a hacer contenido y chismearles todo, pero como te sacan el celular antes de entrar a la fiesta pues todos infieles…", declaró Carmela Castro Ruiz en su cuenta de Instagram.