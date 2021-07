Bermudas celebra su primera medalla de oro olímpica por parte de Flora Duffy

Cotilleo Deportivo

EFE.

El primer ministro de Bermudas, David Burt, celebró este martes la gesta lograda por Flora Duffy, por convertirse en la primera atleta del país en ganar una medalla de oro olímpica, después de imponerse en la prueba femenina de triatlón en los Juegos de Tokio 2020.



"Esta extraordinaria gesta es un verdadero testimonio del férreo compromiso de Flora y perseverancia en su entrenamiento y preparación. Bermudas se siente orgullosa y admira a esta humilde campeona", resaltó Burt.



"No existen palabras para describir este increíble esfuerzo de parte de una increíble atleta", agregó Burt sobre la gesta lograda por Duffy en el Parque Marino de Odaiba de la capital japonesa.



Duffy -campeona del mundo en 2016 y 2017-, de 33 años, capturó el oro olímpico tras cubrir el recorrido, de 1.500 metros a nado, cuarenta kilómetros en bicicleta y diez más de carrera a pie; en una hora, 55 minutos y 36 segundos.



La bermudeña se adjudicó la prueba, marcada por el aguacero que cayó justo antes, por delante de la británica Georgia Taylor-Brown -segunda, a un minuto y catorce segundos- y la estadounidense Katie Zaferes, que fue bronce, a 1:27.



Duffy sucedió en el historial de la prueba a la estadounidense Gwen Jorgensen, oro olímpico en Rio (Brasil), hace cinco años; que no compitió este martes en la capital de Japón.



Duffy, a su vez, le regaló a la nación más pequeña y de menor población del mundo -64.000 habitantes- su primer título bajo los cinco aros y la segunda presea, luego del bronce de Clarence Hill en el boxeo de Montreal 1976.



Con este triunfo, Bermudas se coloca en el medallero general entre las 29 naciones con al menos un oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, para escoltar a Brasil (1-2-2) y Ecuador (1-0-0) como los únicos de América Latina y el Caribe dueños de un título.



Hill, por su parte, dijo que su "fe" en el talento del archipiélago atlántico se le notó en Duffy en su triunfo en Tokio.



"Siendo un olímpico y observar a alguien que haya ganado una medalla y a dos niveles mayores que la que yo obtuve, es grandioso", resaltó Hill.



"Felicito a Duffy y espero conocerla cuando regrese acá. Necesitamos compartir y conversar. Yo fui el primero en ganar, segundo fue ella. ¿Quién será el tercero?", cuestionó.



Por su parte, el ministro de Deportes de Bermudas, Ernest Peets, resaltó que la comunidad deportiva del país "estaba unida en respaldar esta impresionante victoria olímpica".



"Todo atleta debe inspirarse por lo que vimos hoy en Tokio. Flora Duffy es una gigante en el deporte y Bermudas no puede estar más orgullosa de ella ni de su logro", destacó.



Por otra parte, el líder de la oposición, Cole Simons, aclamó el triunfo de Duffy.



"Al observar la impresionante carrera que realizó Flora, reconocemos que todos los bermudeños estamos muy orgullosos de ella", indicó.



"En definitivo, corrimos a tu lado, con cada paso que dabas. ¡Qué gesta! Flora Duffy, continuarás inspirando a otros atletas locales e internacionales, tanto ahora como en generaciones próximas", agregó.