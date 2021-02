La Liga francesa pide a Facebook y Twitter que eviten contenidos racistas

Cotilleo Deportivo

Viernes 19





La Liga de Fútbol Profesional de Francia urgió a las plataformas Facebook y Twitter a que estrechen su control para evitar las publicaciones de contenido racista y homófobo que circulan durante los encuentros de fútbol.



"Cuando nuestro país atraviesa una crisis social y económica, en el momento en el que el fútbol no puede estar directamente conectado con los hinchas, los protagonistas de los partidos y personas próximas a ellos son objeto de insultos racistas y de odio en las redes sociales", denunció en un comunicado la LFP.



"Jugadores, entrenadores, dirigentes, todos ellos se han convertido en objetivo fácil de las personas que casi siempre se refugian en el anonimato de las redes sociales para insultarlos con total impunidad", agregó la Liga.



Por ello, la dirección de la LFP convocó esta semana a los responsables de Facebook y Twitter para obtener "medidas concretas" que eviten que los discursos de odio se propaguen.



La iniciativa sigue a una similar emprendida la semana pasada en Inglaterra, donde la Premier League, la FA, el fútbol femenino, el colegio de árbitros, la asociación de entrenadores y la organización Kick It Out remitieron una carta a Facebook y Twitter en la que les recriminaban su falta de acciones ante los abusos en forma de mensajes racistas o discriminatorios de los que son objeto los futbolistas en estas redes sociales.



Según la LFP, Facebook ya se ha comprometido a crear un grupo de trabajo con miembros de la Liga francesa para "acelerar la puesta en marcha de las medidas ya existentes" para evitar los insultos en las redes y para "reflexionar sobre nuevas soluciones".



Asimismo, este grupo explicará "lo antes posible, a los clubes y jugadores las herramientas de las que disponen para luchar" contra el acoso y los insultos en línea.



Esa red social también se ha comprometido a trabajar con diferentes asociaciones para promover "comportamientos responsables" en Internet.



"El fútbol representa un nexo social único. Debemos protegerlo y contraatacar a los discursos de odio que se multiplican en las redes sociales. Hemos optado por comenzar una relación constructiva y de cooperación con Facebook y Twitter", dijo el presidente de la LFP, Vincent Labrune.



En el mismo comunicado, el vicepresidente de Facebook para la región sur de Europa, Laurent Solly, certificó el compromiso de la plataforma contra "los discursos de odio y el racismo".



"Entre octubre y diciembre pasados, hemos adoptado medidas contra millones de contenidos de odio, de los que más del 95 % han sido eliminados incluso antes de que alguien nos lo advirtiese", señaló Solly, quien, no obstante, reconoció que aún "hay mucho por hacer".



El director general en Francia de Twitter, Damien Viel, reforzó el compromiso de la compañía a "garantizar" que no haya amenazas a la seguridad de alguien cuando se habla de fútbol en la plataforma.



"Nos congratulamos por la oportunidad de desarrollar nuestra larga relación con la LFP y de seguir trabajando estrechamente con nuestros socios importantes del mundo del fútbol para combatir esos comportamientos abyectos, tanto en línea como en fuera de ella", sostuvo Viel. EFE