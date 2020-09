Kanye West estalla: La NBA y la música son barcos de esclavos modernos

FREDDY PERDOMO | @SpgFreddy

El reconocido rapero Kanye West, quien recientemente anunció su candidatura a la presidencia de Estados Unidos, desató otra polémica a través de sus redes sociales, luego de lanzar un mensaje donde comparó a la NBA con los barcos esclavistas del siglo XVIII.

El artista recientemente había posteado un video disfrutando del partido entre Toronto y Boston en una pantalla de 100 pies, atacó al sistema de la NBA, la industria musical y le llamó “El Nuevo Moisés”.

“Necesito ver los contratos de todos en Universal y Sony. No voy a ver cómo esclavizan a mi gente. Estoy arriesgando mi vida por mi gente. La industria de la música y la NBA son barcos de esclavos modernos y yo soy el nuevo Moisés”, redactó el rapero en redes sociales.

El mensaje de Kanye se viralizó rápidamente en redes sociales; sin embargo, ningún jugador de la NBA se ha pronunciado al respecto sobre la comparación.

I need to see everybody’s contracts at Universal and Sony



I’m not gonna watch my people be enslaved



I’m putting my life on the line for my people



The music industry and the NBA are modern day slave ships



I’m the new Moses