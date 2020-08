FOTO: Piqué reaparece en redes, pero se aleja de las polémicas

Cotilleo Deportivo

Viernes 28| 2:42 pm





FREDDY PERDOMO | @SpgFreddy

Con la profunda crisis que acarrea el Barcelona en los últimos años y sobre todo en las últimas semanas, con la derrota 2-8 y la posible salida de Messi y de otros grandes jugadores del conjunto culé, Gerard Piqué fue ajeno a todas las polémicas y les recordó a sus seguidores que es tiempo de para estar en familia.

El defensor catalán y uno de los jugadores más polémicos a la hora de declarar en la cancha como en las redes, decidió esta vez quedarse por fuera y publicó una foto junto a su pareja Shakira y sus hijos Milan y Sasha, desde las Maldivas, el futbolista acompañó la instantánea con el texto “Family Time”.

La última vez que se supo algo de Piqué fue luego de la derrota por 2-8 ante el Bayern de Munich, en donde el propio Gerard pidió cambios en el Barcelona y declaró en rueda de prensa post partido que el club necesitaba muchos cambios para volver a funcionar. “Vergüenza es la palabra. No se puede ir por Europa así y no es la primera vez. Es muy duro, espero que sirva de algo. Toca reflexionar. El club necesita cambios de todo tipo porque esto no es la primera vez que pasa”

Pese a las declaraciones dadas después de la derrota: “Nadie es imprescindible y yo soy el primero en ofrecerme. Soy el primero en irme. Hemos tocado fondo. Todos tenemos que mirar internamente y decidir qué es lo mejor para el Barcelona”, todo indica que el central seguirá al menos otra temporada en el club, después de saberse que el estratega Ronald Koeman cuenta con él para el futuro del equipo.