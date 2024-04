LVBP: Yadier Molina cree haber influido en el levantamiento de sanciones del beisbol venezolano (+Video)

Video: @MariOsorioSulb - X" />

Yadier Molina fue un exitoso receptor en el beisbol de las Grandes Ligas, tras su retiro inmediatamente asumió el reto de dirigir a Navegantes del Magallanes en la temporada 2022-2023 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Lo que la mayoría de peloteros hacen tras anunciar su retirada del deporte es descansar y dedicarle tiempo a sus allegados, pero la pasión del "Marciano" no le permitió quedarse de brazos cruzados. Aceptó el cargo en los eléctricos e hizo todo lo que se pudo por avanzar con la organización.

Esa edición de los carabobeños fue arduamente criticada por los fanáticos debido a ciertas falencias que demostraron en el terreno de juego. Además, las exigencias aumentaron para ese año debido al título conseguido en el invierno anterior.

Sin embargo, Molina llevó al equipo hasta el Round Robin y se quedó a tan solo dos triunfos de disputar la Gran Final, que hubiese sido la segunda de manera seguida para los Navegantes del Magallanes.

Recientemente, el puertorriqueño fue entrevistado por José "Cafecito" Martínez en su nuevo proyecto: "El Café Podcast". En ese espacio, Yadier se desahogó con lo que vivió en Venezuela y soltó algunos comentarios inesperados.

“Ayudé a la liga con la sanción, para que la quitaran. La gente no sabe mucho de esto pero yo llamaba solicitando el levantamiento de las sanciones de Venezuela. Tenía contacto directo con la MLB y les decía que el béisbol venezolano necesitaba a sus peloteros. Me sentí muy bien cuando levantaron las sanciones porque siento que fui parte de esto", dijo el ex careta.

Por otra parte, dejó en evidencia su deseo de regresar, en algún momento, a la LVBP. “Magallanes me encantó, me encantó Valencia, la Liga, siento que puedo hacer más, antes de que yo me muera me gustaría regresar", indicó.

