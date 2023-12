LVBP: Ramón Hernández busca darle un giro al timón de los Navegantes del Magallanes (+Declaraciones)

El pasado domingo 3 de diciembre surgió una noticia quizás esperada por algunos fanáticos, ya que el rumbo que tenían los Navegantes del Magallanes no era el deseado por muchos. Y es que la directiva de la organización decidió prescindir de los servicios de su manager Miguel Cairo, así como de otros miembros del staff técnico.

Ante eso, la Comisión Deportiva optó por darle el mando del equipo a Ramón Hernández, quien fungía como Coach de Banca. Es por eso que su primer reto como nuevo manager de la Nave Turca será este lunes, en un duelo ante los Tiburones de La Guaira.

"Por su puesto que me va a sorprender, porque primero yo nunca voy a querer que despidan a un dirigente. Siempre será una noticia triste, ya que Miguel (Cairo) es un gran amigo, para él todo mi respeto. Uno nunca va a querer que saquen a tus compañeros porque es la gente con la que empiezas la temporada. Pero este trabajo es así, uno no controla esos cambios", comentó en un video publicado en las redes sociales del equipo.

Uno de los principales objetivos que deberá concretar es esa consistencia que el equipo necesita para mantenerse en los primeros lugares de la clasificación, pues a día de hoy poseen una marca negativa de 16-20 para posicionarse en el antepenúltimo puesto de la tabla.

"Hemos dejado muchos corredores en posición anotadora y para ganar los juegos tenemos que anotar carreras, así es el beisbol. Contamos con un gran grupo de lanzadores que están trabajando al máximo, al igual que los peloteros de posición. Nosotros los coaches estamos ayudándolos a todos ellos en lo que haga falta para mejorar este equipo en sí", expresó.

Asimismo, Hernández analizó cómo se encuentra el Magallanes en este momento, asegurando que dará su mejor esfuerzo para darle la vuelta a la situación y así conseguir un mejor puesto que los lleve directo al Round Robin.

"Estamos en una posición que no es ni mala ni buena. Sabemos que no hemos bateado en los momentos que se ha requerido, tampoco hemos lanzado perfectamente, y son cosas que pasan en este juego. Hay que mantenerse lo mejor que se pueda, seguir trabajando y prepararse lo mejor posible", dijo el manager.

Por otra parte, un detalle que no quiso pasar por alto fue la salida de Carlos Rodríguez, ya que ha pedido de los Cerveceros de Milwaukee tuvo que frenar su accionar en la actual temporada de la LVBP.

"Nunca vas a tapar un hueco como el de Carlos (Rodríguez), que estaba jugando un beisbol muy bueno. En estos momentos le tocará el momento a (Víctor) Bericoto y luego ahí veremos cuál será la mejor opción. Con Bericoto hay mucha juventud y talento, además que también puede desempeñarse en el jardín central", aseguró.

Por último, el oriundo de Cumaná confesó que para él siempre ha sido un sueño dirigir un equipo, por lo que se tomará esta oportunidad con los carabobeños con toda la seriedad y compromiso posible.

"Yo siempre he querido dirigir, pero no de la manera que me tocó este año después de la salida de un compañero de trabajo. Ya me tocó en una ocasión hace tiempo, lamentablemente me despidieron a mi, pero son cosas que pasan. Ahora que me toca con el Magallanes es una alegría bastante grande, ya que aquí fue donde me retiré. Para mi dirigir es un reto, y a mi me gustan los retos", finalizó.