LVBP: Presidente de Tiburones niega "rotundamente" posible cambio con Danry Vásquez (+Declaraciones)

La temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) llegó al final de su séptima semana de competencia y los Tiburones de La Guaira se encuentran en una situación particular. En la jornada del sábado, 02 de diciembre, la gerencia de los escualos decidió realizar algunos ajustes en su staff técnico y desde hace días se ha rumorado la posible salida de Danry Vásquez de las filas litoralenses.

"La Bala" es considerado un pelotero de suma importancia en el conjunto guairista. Desde su primera contienda con ellos, en la 2017-2018, Vásquez se ha ganado el cariño y respeto de la fanaticada. De hecho, su primer año como tiburón ha sido el "peor" tras dejar registro de .250 de AVG, 39 hits conectados (13 extrabases), 16 carreras remolcadas y 20 anotadas. A partir de allí, todo ha sido genialidades para Danry.

Elías Saba, presidente de Tiburones de La Guaira, conversó en exclusiva con Meridiano para dar sus impresiones acerca del posible cambio.

"Lo niego rotundamente. No hay ningún tipo de planteamiento de cambiar a Danry Vásquez. Se lo he dicho a varias personas, nosotros no tenemos ni hemos pensado hacer un cambio por él", soltó el cabecilla principal de la gerencia litoralense.

Foto: Prensa Tiburones de La Guaira

De esa manera, queda resuelta la incógnita sobre un cambio de aires para el oriundo de Charallave, estado Miranda, en el circuito nacional. El rumor de su salida nace desde un slump ofensivo en el que se encuentra inmerso, no ha podido conectar hit desde el 22 de noviembre. En ese rango de tiempo tiene 18 turnos al bate sin empalmar sencillos y con apenas un boleto conseguido.

Sin embargo, es algo que también le sucedió en la pasada contienda y Danry supo rehacerse. Llegando a ser una pieza realmente valiosa e inamovible en la escuadra de los Tiburones, golpeó para .322 en el Round Robin y .462 en la serie final ante Leones del Caracas, su ex equipo.