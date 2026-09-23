LVBP: Norwith Gudiño confiado en el resurgir de Leones del Caracas para la 2026-27

Norwith Gudiño madrugó en la pretemporada de los Leones del Caracas para la venidera edición de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). El relevista apunta a liderar al bullpen de los capitalinos durante las primeras semanas de competición.

Pese a que no confirmó el rol que tendrá con los melenudos para la campaña 2026-27, el diestro podría tomar las riendas de la novena para los innings finales e incluso asumir la función de cerrador. El lanzador viene de una presentación decente y siendo uno de los brazos más usados en la pasada zafra, dejando récord de tres victorias y dos reveses, nueve holds, 37 ponches, WHIP de 1.34 y una efectividad de 3.86 en 35 entradas lanzadas.

Gudiño con la confianza plena en el resurgir de los Leones

Entre sus impresiones en los primeros días de preparación para el arranque de la venidera temporada, Gudiño destacó el talento joven que tiene la organización y que cuentan con material suficiente para que los caraqueños sean considerados candidatos al título en esta campaña.

Viendo caras nuevas y mucho talento es lo que puedo decir ahora mismo. Acá somos una familia y que venimos con la mentalidad de ganar y de competir todos los días. Será una temporada de bendición, será diferente por el talento que hay", declaró el relevista.

Sobre la presencia de Wilson Álvarez

Durante su intervención, el diestro aprovechó la oportunidad de resaltar el trabajo de Wilson Álvarez (Coach de pitcheo), considerándolo una pieza vital a la hora de dirigir a los lanzadores, por la confianza que trasmite a sus pitchers, por lo que será un 'plus' para la venidera presentación de Leones.