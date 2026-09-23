Liván Soto con la meta de hacer historia con Leones: "Regresar al Round Robin y lograr el título 22"

Leones del Caracas va de a poco recibiendo a sus figuras en el diamante para llegar a la temporada 2026-27 de la Liga Venezolana de ´Béisbol Profesional (LVBP), donde tienen como objetivo regresar al Round Robin después de presentaciones grises en los últimas ediciones.

Entre los posibles peloteros estelares que apuntan a liderar a los melenudos en las primeras semanas de campeonato se encuentra Liván Soto. El infielder experimentado habló del enfoque de la organización, su preparación de cara a la campaña invernal y lo nuevo que traen los nuevos coaches.

Cabe destacar que, el segunda base ha dejado una producción interesante con los Leones del Caracas en la LVBP, especialmente por su capacidad para embasarse y aportar contacto. En la temporada 2025-26 disputó 26 juegos, con 21 hits en 69 turnos, cinco dobles, un triple, ocho carreras impulsadas y 14 anotadas. Además, terminó con una línea ofensiva de .304/.412/.406, para un OPS de .818.

Liván Soto lo tiene claro: "la meta es buscar el título 22"

El segunda base, quien se ha uniformado con la organización en las últimas tres temporadas, expresó su satisfacción por sentirse saludable y por encarar otra campaña con la franquicia capitalina. Pese a las caras nuevas en la directiva del equipo, el intermedista dejó saber que el objetivo no ha cambiado y es batallar por vigesimosegundo título de la novena.

Tenemos la mata clara, los coaches tienen con una meta que es ser campeón y meternos en el Round Robin primero. La gerencia tiene bastante jerarquía en nuestra pelota y hay que sacarle provecho a esas personas que están con nosotros. A darlo todo para hacer historia y buscar el título 22", dijo Soto durante el tercer de entrenamiento desde el Monumental Simón Bolívar.

Además de eso, el utility expresó que está a disposición del manager Lipso Nava en cualquier posición donde lo decidan poner. "Lo quiero es estar en el lineup, sea segunda o hasta de cátcher, estoy disponible para lo que él decida", concluyó.