LVBP: Jhonathan Díaz regresa a la MLB con Seattle: ¿buenas o malas noticias para Magallanes?

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El panorama de Jhonathan Díaz cambió justo después de su llegada a los Navegantes del Magallanes. Y es que el zurdo fue llamado nuevamente a las Grandes Ligas por los Marineros de Seattle, un movimiento que podría tener distintas implicaciones para sus planes con la Nave de cara a la venidera temporada de la LVBP.

El carabobeño tuvo este jueves su primera aparición en la MLB durante 2026, en la derrota de Seattle por 7-4 ante los Cerveceros de Milwaukee. Allí trabajó por espacio de 1.1 innings en los que permitió dos imparables y una carrera, producto de un jonrón, además de ponchar a un bateador.

Un escenario que puede tener dos caras para Magallanes

El principal punto de atención para Magallanes estará en el estatus que mantenga Jhonathan Díaz con Seattle durante las próximas semanas. Si los Marineros deciden conservarlo en su roster de 40, podrían surgir restricciones para su participación en el torneo venezolano, algo que ya ha condicionado su presencia en los últimos años.

Díaz, de hecho, tiene varios años sin actuar en la pelota invernal precisamente por situaciones relacionadas con su condición de grandeliga. Por ello, su regreso a las Mayores podría complicar los planes de la Nave si permanece protegido por la organización.

La otra posibilidad, sin embargo, también resulta favorable para el conjunto carabobeño. Su regreso a MLB le permite mantenerse activo y competitivo, por lo que, si finalmente queda disponible para jugar en Venezuela, podría presentarse con ritmo de competencia y en mejores condiciones para asumir el rol que los filibusteros tienen previsto para él.

Por ahora, ninguna de las dos posibilidades está definida. El desarrollo de las próximas semanas y la decisión de Seattle sobre el estatus de Jhonathan Díaz serán determinantes para saber si su regreso a las Grandes Ligas termina siendo una buena o una mala noticia para los Navegantes del Magallanes.