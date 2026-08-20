¡Buena noticia! El Monumental Simón Bolívar recibe etiqueta verde y está listo para la LVBP

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El Estadio Monumental de Caracas “Simón Bolívar” de La Rinconada recibió este miércoles 19 de agosto la etiqueta verde por parte de la Comisión de Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras, tras una inspección técnica que confirmó que la estructura se encuentra en buenas condiciones y es segura para su uso.

La aprobación es una excelente noticia para el beisbol venezolano, ya que el recinto, casa de los Leones del Caracas, queda oficialmente habilitado para recibir al público en la temporada 2026-2027 de la LVBP, que arranca a mediados de octubre. Antes de la inspección, se tenía duda sobre la disponibilidad del recinto luego del doblete sísmico que sacudió el país el pasado 24 de junio dejando a miles de personas afectadas en la zona norte del año.

El escenario de los melenudos se ha convirtió en el estadio más grande de Venezuela desde que se inauguró para la Serie del Caribe Gran Caracas en 2023, con un capacidad para casi 40 mil personas. Después de eso, el Monumental ha albergado los juegos de local de la franquicia capitalina desde la campaña 2023-24.

Monumental Simón Bolívar con etiqueta verdad para la LVBP

Con este visto bueno, el Monumental se suma a las instalaciones listas para la acción, generando tranquilidad tanto a la organización de la liga como a la afición capitalina, que podrá volver a vivir la pasión del beisbol en su estadio sin preocupaciones estructurales.