LVBP: Caribes de Anzoátegui firma a slugger estadounidense para la temporada 2026-27

Caribes de Anzoátegui continúa armando su trabuco para la temporada 2026-27 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) y anunció la contratación del inicialista zurdo Jacob Teter, quien se incorporará después de protagonizar una extraordinaria temporada en la Atlantic League.

El bateador estadounidense viene de disputar 124 encuentros, en los que dejó una impresionante producción ofensiva al conectar 167 hits, 38 dobles y 29 jonrones, además de anotar 117 carreras, según el reporte de 'La Tribu Oriental' en sus redes sociales.

Teter también destacó por su capacidad para producir carreras, al remolcar 126 en la campaña y registrar un promedio de bateo de .341. Sus números lo convierten en una incorporación de gran impacto para la ofensiva, especialmente por su combinación de poder, contacto y capacidad para impulsar carreras, atributos que buscará trasladar a su nueva etapa profesional.

Caribes acuerda primera base para la LVBP 2026-27

Jacob Teter es un beisbolista estadounidense que se desempeña principalmente como primera base y batea a la zurda. El jugador ha desarrollado su carrera en el béisbol profesional, destacándose por su producción ofensiva y su capacidad para combinar contacto y poder desde el lado izquierdo del plato. Su reciente actuación en la Atlantic League le permitió llamar la atención gracias a una campaña de alto nivel.

Durante su desempeño con los York Revolution, el inicialista ganó reciente el Jugador de la Semana en la Liga Atlántica después de coleccionar un promedio de .500 (24-12), incluyendo cinco jonrones, tres dobles, 13 carreras impulsadas y nueve carreras anotadas en seis partidos divisionales. Lideró a todos los bateadores con un OPS de 1.806 y un porcentaje de slugging de 1.250 durante la semana.

Antes de continuar su carrera en el béisbol independiente, el slugger fue seleccionado originalmente por Baltimore Orioles en la ronda 13 (puesto 377 global) del Draft de la MLB 2021. Jugó en su sistema de ligas menores hasta que fue liberado a principios de 2024. Luego de allí, firmó contrato de ligas menores con Houston Astros siendo asignado brevemente a su sucursal de Clase A Avanzada. En su accionar en MiLB, lució average de .251, 14 cuadrangulares, 37 dobles, 144 hits, 88 remolques, 68 anotadas, ..337 en porcentaje de embasado (OBP) y .729 de OPS en 167 partidos.