LVBP

¿Cuándo comienzan las prácticas de los ocho equipos de la LVBP?

Los ocho conjuntos ya tienen establecidas sus fechas de inicio para preparar el roster de cara a la temporada 2026-2027

Por

Theoscar Mogollón González
Lunes, 14 de septiembre de 2026 a las 12:31 am
Agregar a Meridiano en Seguir en Google Discover
¿Cuándo comienzan las prácticas de los ocho equipos de la LVBP?
Foto: Prensa Navegantes del Magallanes

La cuenta regresiva para una nueva temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) ya comenzó. Los ocho equipos protagonistas tienen definidas las fechas en las que comenzarán sus respectivos entrenamientos con la intención de llegar a tono a la temporada 2026-2027.

NOTAS RELACIONADAS

Estas son las fechas de cada equipo

Los clubes se incorporarán progresivamente a las prácticas entre el 21 y el 29 de septiembre, con Leones del Caracas y Caribes de Anzoátegui como los primeros en comenzar:

  • Leones del Caracas: 21 de septiembre
  • Caribes de Anzoátegui: 21 de septiembre
  • Tigres de Aragua: 24 de septiembre
  • Navegantes del Magallanes: 26 de septiembre
  • Águilas del Zulia: 28 de septiembre
  • Cardenales de Lara: 28 de septiembre
  • Tiburones de La Guaira: 28 de septiembre
  • Bravos de Margarita: 29 de septiembre

Con todas las organizaciones en marcha, la temporada regular comenzará en octubre con una primera jornada distribuida en cuatro días.

Así será la primera jornada

  • 12 de octubre: Tiburones de La Guaira vs. Navegantes del Magallanes
  • 13 de octubre: Tigres de Aragua vs. Caribes de Anzoátegui
  • 13 de octubre: Leones del Caracas vs. Águilas del Zulia
  • 14 de octubre: Bravos de Margarita vs. Cardenales de Lara

De esta manera, los ocho equipos tendrán entre dos y tres semanas de preparación antes de afrontar sus primeros compromisos oficiales de la venidera temporada del torneo venezolano.

Tag de notas

Seguir en Google News

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?