¿Cuándo comienzan las prácticas de los ocho equipos de la LVBP?

La cuenta regresiva para una nueva temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) ya comenzó. Los ocho equipos protagonistas tienen definidas las fechas en las que comenzarán sus respectivos entrenamientos con la intención de llegar a tono a la temporada 2026-2027.

Estas son las fechas de cada equipo

Los clubes se incorporarán progresivamente a las prácticas entre el 21 y el 29 de septiembre, con Leones del Caracas y Caribes de Anzoátegui como los primeros en comenzar:

Leones del Caracas: 21 de septiembre

21 de septiembre Caribes de Anzoátegui: 21 de septiembre

21 de septiembre Tigres de Aragua: 24 de septiembre

24 de septiembre Navegantes del Magallanes: 26 de septiembre

26 de septiembre Águilas del Zulia: 28 de septiembre

28 de septiembre Cardenales de Lara: 28 de septiembre

28 de septiembre Tiburones de La Guaira: 28 de septiembre

28 de septiembre Bravos de Margarita: 29 de septiembre

Con todas las organizaciones en marcha, la temporada regular comenzará en octubre con una primera jornada distribuida en cuatro días.

Así será la primera jornada

12 de octubre: Tiburones de La Guaira vs. Navegantes del Magallanes

Tiburones de La Guaira vs. Navegantes del Magallanes 13 de octubre: Tigres de Aragua vs. Caribes de Anzoátegui

Tigres de Aragua vs. Caribes de Anzoátegui 13 de octubre: Leones del Caracas vs. Águilas del Zulia

Leones del Caracas vs. Águilas del Zulia 14 de octubre: Bravos de Margarita vs. Cardenales de Lara

De esta manera, los ocho equipos tendrán entre dos y tres semanas de preparación antes de afrontar sus primeros compromisos oficiales de la venidera temporada del torneo venezolano.