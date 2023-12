LVBP: Así trabajó Luis Madero para ganarse una oportunidad en Tiburones de La Guaira

Los Tiburones de La Guaira anunciaron este viernes 8 de diciembre la firma del lanzador Luis Madero, quien se encontraba en la agencia libre luego de ser dejado en libertad por los Cardenales de Lara en el pasdao mes de octubre.

De esta manera, los litoralenses adquirieron a un lanzador que a sus cortos 26 años de edad tiene bastante experiencia lanzando en distintos niveles, por lo que es una pieza más que interesante que podría ayudar muchísimo a las aspiraciones del equipo si logra ser recuperado por "Ozzie" Guillén y por el coach de pitcheo, Carlos Zambrano.

Madero conversó con Meridiano en la previa del duelo entre Tiburones de La Guaira y Águilas del Zulia de este 8 de diciembre, para explicar un poco cómo fue su plan de trabajo para conseguir esta nueva oportunidad en el beisbol invernal.

"Primero que todo trabajé mi parte mental. El beisbol más que todo es mental. Estuve entrenando en Caracas, trabajando en mi físico y haciendo las pequeñas cosas para mantenerme en forma y estar al 100% para el equipo que me diera la oportunidad"; dijo Madero al ser preguntado justamente por su plan de trabajo antes de llegar a La Guaira.

Además, el serpentinero guairista no ocultó su emoción por reencontrarse con viejos amigos en La Guaira. "La amistad con Ronald Acuña Jr. es de fuera del terreno, somos amigos desde hace muchos años. Con Maikel García también me llevo muy bien. Me siento orgulloso de estar en este equipo. Hay una buena química y armonía en el clubhouse", expresó.

Por último, Madero habló sobre los objetivos que se ha trazado ahora que firmó con Tiburones y que regresará a la acción en el terreno de juego. "Primero que todo quiero hacerlo lo mejor que pueda, primero para ayudar al equipo a la clasificación y luego para lograr un título e ir a la Serie del Caribe", afirmó.