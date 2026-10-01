LVBP: Alcides Escobar reafirma su amor por La Guaira: "Siempre quise jugar con Tiburones"

Los Tiburones de La Guaira siguen sumando piezas importantes de cara a la temporada 2026-2027 de la LVBP. Y es que durante este miércoles, dos figuras veteranas y muy respetadas como Alcides Escobar y Franklin Barreto se incorporaron a los entrenamientos en el Estadio Universitario.

Alcides, comprometido al 100% con La Guaira

El experimentado infielder dejó claro lo que representa para él vestir el uniforme de los Tiburones y destacó el vínculo que tiene con la organización desde hace varios años. “Yo siempre quise jugar con los Tiburones de La Guaira. Ese fue mi sueño. La camiseta que llevamos puesta, sea la que diga Tiburones o La Guaira, me duele muchísimo y sé que a ellos también”, expresó en un video publicado en las redes sociales de la organización.

Alcides, quien es el capitán del equipo, aseguró que existe unión dentro del clubhouse y resaltó la confianza entre los jugadores. “Mi rol aquí es el capitán del equipo, nombrado por el dueño, por todos. Los muchachos me respetan y me respaldan, como yo a ellos. Estamos unidos, haciendo las cosas como se deben hacer”, señaló.

El Sabanero Mayor también habló sobre la importancia de mantenerse disponible sin importar el rol que le toque asumir durante la campaña. “No importa si un día cubro la primera o la segunda, o si al otro día no estoy jugando. Tengo que estar allí para apoyar a mi equipo y estar preparado para entrar al juego en cualquier momento”, comentó.

Además, también destacó la importancia de la comunicación y el respeto dentro del grupo para alcanzar el objetivo colectivo. “Respeto desde el más rookie hasta el más grandeliga. Todos somos iguales. Cuando estamos aquí adentro queremos estar en la misma página, comunicándonos unos con otros para hacer las cosas bien”, afirmó.

Con la meta de repetir el éxito conseguido en la campaña 2023-2024, Alcides Escobar dejó claro el propósito que mueve al equipo para este año: “Lo que todos queremos es ganar y quedar campeones de nuevo”.