LVBP: Leones fortalece su pitcheo: cinco importados ya se reportaron en Caracas

Los Leones del Caracas continúan armando su equipo para la temporada 2026-2027 de la LVBP y este miércoles dieron un paso importante con la llegada de sus primeros refuerzos extranjeros. El cuerpo técnico recibió a cinco lanzadores que ya cumplieron con sus primeros trabajos en el Estadio Monumental.
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Cinco brazos extranjeros ya están con Leones
Los primeros importados en reportarse fueron los zurdos Dale Stanavich y Joan González, junto a los derechos Nic Swanson, Connor Van Scoyoc y Julio Rodríguez. Los cinco cumplieron con sus respectivos exámenes médicos y posteriormente realizaron una sesión de lanzamientos en el jardín derecho del Monumental.
El trabajo fue observado por Wilson Álvarez y Levi Romero, integrantes del cuerpo técnico encargados del área de pitcheo, mientras que el coach Wilfredo Romero también estuvo presente durante la jornada. Robinson Chirinos, gerente deportivo del club, acompañó a los nuevos integrantes durante su primer día.
Entre las incorporaciones destacó Van Scoyoc, quien no había sido anunciado inicialmente por Leones y llegó para cubrir el lugar que dejó Jordan Holloway. El derecho pertenece a los Nacionales de Washington y durante la temporada 2026 actuó entre Doble-A y Triple-A, con récord de 7-4, efectividad de 4.84 y 69 ponches en 74.1 innings.
Con estas cinco incorporaciones, Leones sigue fortaleciendo su cuerpo de lanzadores a pocos días del inicio de la temporada. El conjunto capitalino espera sumar nuevas piezas este jueves, entre ellas jugadores destinados a reforzar tanto la ofensiva como el pitcheo.