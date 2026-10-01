LVBP: José Martínez marca el camino de Bravos: “Es emocionante estar aquí desde el arranque”

Los Bravos de Margarita continúan con su preparación para la temporada 2026-2027 de la LVBP y este miércoles completaron una nueva jornada de trabajo en el estadio Nueva Esparta. Sin incorporaciones durante el día, la atención estuvo puesta en la experiencia de sus jugadores y el liderazgo dentro del clubhouse.

“Tilín” Martínez valora la presencia de Henry Blanco

El campocorto José “Tilín” Martínez resaltó la importancia de contar desde el primer día con el manager Henry Blanco y su cuerpo técnico, una presencia que considera clave para iniciar el camino hacia la nueva campaña.

“Es emocionante estar aquí desde el arranque, contar ya con Henry y el staff, además del resto de mis compañeros”, expresó en nota de prensa el jugador, quien también dejó claro su compromiso con la organización insular.

“Las expectativas siempre han sido las mismas, ayudar al equipo en lo que más se pueda y estar a disposición 100% de Henry”, agregó sobre el rol que espera asumir dentro del conjunto margariteño.

El experimentado infielder también destacó la importancia de acompañar a los jóvenes talentos que buscan ganarse un lugar en el torneo venezolano: “Siempre procuramos aportar la experiencia que tenemos en la liga, en la defensa, para contribuir con su desarrollo”.

Luis Cohén afronta su primera experiencia en la LVBP

Otro de los protagonistas de la jornada fue el lanzador Luis Cohén, quien se prepara para disputar su primera temporada en el circuito venezolano con el uniforme de Bravos de Margarita.

El derecho perteneciente a la organización de las Medias Rojas de Boston aseguró que esta oportunidad representa un momento especial en su carrera.

“Vengo a ganar un poco más de experiencia y poder lanzar por primera vez en mi país, que mi familia me pueda ver. Es un orgullo, es lo que siempre he querido desde pequeño, es un sueño y siento que se está cumpliendo”, señaló también en nota de prensa.

Cohén viene de actuar en las categorías Clase-A y Clase-A+ de Boston, donde dejó efectividad de 7.29 en 24 presentaciones, cinco de ellas como abridor. Para la campaña con Bravos, el serpentinero llegará en rol de relevista con la intención de aprovechar cada oportunidad.

“Vengo a aportar mi granito de arena y aprovechar cada oportunidad que me den”, finalizó el joven lanzador.