LVBP: Caribes recibe dos importantes incorporaciones en su pretemporada

Una de las mayores sorpresas para Caribes de Anzoátegui durante la temporada anterior fue la de Carlos Mendoza, quien se convirtió en una de las figuras de esta organización tras lograr su mejor año en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y en esta campaña se activó desde temprano para su consagración, incorporándose este miércoles a los entrenamientos del equipo.

"Charlita" jugó en el 2026 en la sucursal Triple A de los Toronto Blue Jays, dejando un promedio de .240, con siete vuelacercas, 15 dobletes, 42 carreras remolcadas y 45 anotadas.

Caribes también recibe a un prospecto

Igualmente, la organización oriental dio a conocer también la noticia de que contaron con la incorporación del prospecto de los Medias Rojas de Boston, Ronald Rosario.

Rosario es un receptor nacido en el estado Aragua, que viene de ver acción en la categoría Doble A. Puede ser un bateador interesante en un estadio como el Alfonso Chico Carrasquel, luego de venir de repartir 16 cuadrangulares en esta campaña en Estados Unidos.

Caribes se sigue poniendo a tono

Durante la práctica de este miércoles, la "Tribu" se enfocó en el trabajo con las pesas y, además, ocho brazos vieron acción en el cuarto Live BP que suman en la pretemporada.

Durante los próximos días, la novena oriental espera seguir sumando piezas que le vayan dando color a su roster con el objetivo de repetir lo hecho en el torneo pasado, en el que llegaron a la instancia decisiva.