Tensión en Houston: Jugadores de los Astros estallan contra su afición tras dura derrota

La paciencia se agotó de golpe en el Daikin Park, pero sorpresivamente el reclamo no bajó desde las gradas, sino que subió desde el diamante. Tras caer 6-3 ante los Medias Blancas de Chicago en el inicio de la serie de comodines, las estrellas de los Astros de Houston rompieron el silencio para condenar los duros abucheos de su propia fanaticada, desatando una inoportuna tormenta interna mientras el equipo coquetea con la eliminación.

Un reclamo directo a las gradas

La falta de empatía del público local encendió los ánimos dentro del vestuario texano. Christian Walker fue uno de los más vocales al expresar su profunda molestia ante los micrófonos de la prensa.

"Es extremadamente frustrante jugar en casa", confesó Walker sin filtros. "Estamos aquí, en nuestro estadio, y lo que necesitamos es energía y aliento, no abucheos de nuestra propia gente".

El jugador dejó claro que la presión natural de los playoffs ya es una carga lo suficientemente pesada. "Lo que sea que sientan los aficionados, nosotros lo sentimos con mucha más intensidad", remató.

¿Una afición mal acostumbrada?

La crisis aterriza en un momento insólito para los actuales campeones de la División Oeste. El equipo llega al borde del colapso tras clasificar con un gris récord de 81-81, el peor en la historia para un club de playoffs.

Para agravar la estadística, Houston arrastra una dolorosa racha de ocho derrotas consecutivas en casa durante la postemporada. En este tenso escenario, el relevista Bennett Sousa lanzó un dardo directo al público.

"Los aficionados están muy mal acostumbrados a tantas participaciones en Series de Campeonato y Mundiales", sentenció. Añadió que, hace una década, el estadio habría estado "a reventar" de pura euforia.

Sousa confesó haber subido a la lomita visiblemente indignado por el ambiente hostil hacia el bullpen. "El equipo se ha esforzado mucho para regalarles estos playoffs; queremos su apoyo", reclamó.

Las disculpas obligadas

Con el agua al cuello y la controversia escalando peligrosamente en los medios, Sousa tuvo que dar marcha atrás. Al día siguiente, el lanzador de 31 años ofreció disculpas públicas para intentar calmar las aguas.

"Lamento profundamente los comentarios que hice sobre nuestra afición", expresó con un tono conciliador. Aseguró que su exabrupto fue producto de la intensa adrenalina vivida durante el primer juego.

"Cualquiera que me conozca sabe lo mucho que me importa esta organización, la ciudad y nuestros fans", justificó. Reconoció haber canalizado de forma equivocada su dolor por la inminente derrota.

"Tengo que centrarme en mí mismo y entender que esto no se trata de los aficionados", concluyó el relevista. La directiva espera que este episodio quede en el olvido rápidamente.

Todo o nada para sobrevivir

Lejos del ruido mediático, Yordan Álvarez prefiere mantener la mirada fija en el diamante. El favorito al premio MVP sabe que no hay margen de error y busca redimir al equipo en casa.

"Nos frustra no haber podido darles la victoria que queríamos", reconoció el poderoso bateador cubano. Sin embargo, prometió que la plantilla saldrá a dejar el alma en el terreno de juego.

"Vamos a intentar salir y darles el triunfo que se merecen", afirmó la máxima figura ofensiva de los siderales. La gigantesca responsabilidad recaerá ahora en el brazo de Hunter Brown.

El as de los Astros subirá al montículo con la obligación absoluta de silenciar a la ofensiva de Chicago. Se enfrentará en un duelo a vida o muerte al derecho Sean Burke, abridor de los White Sox.