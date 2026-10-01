MLB: ¡Adiós, Altuve y Astros! Medias Blancas barren y avanzan a la Serie Divisional

Las Medias Blancas de Chicago confirmaron que su regreso a la postemporada no es casualidad. El conjunto de la Liga Americana volvió a imponerse sobre los Astros de Houston y cerró con una barrida la Serie del Comodín, dando otro golpe a una de las organizaciones más habituales en octubre.

Chicago sigue haciendo historia

El elenco de Chicago venció por 7 a 3 a Houston este miércoles en el Daikin Park y selló su avance a la Serie Divisional de la Liga Americana. La victoria también significó su primer triunfo en una serie de playoffs desde 2005, cuando barrieron a los propios Astros en aquella Serie Mundial.

Chicago tomó el control desde el primer inning con un rally de cuatro carreras ante Hunter Brown, apoyado además por errores defensivos de Houston. Kyle Teel, Andrew Benintendi y Tristan Peters impulsaron las primeras anotaciones de un ataque que marcó el rumbo del encuentro.

Los Astros intentaron reaccionar con jonrones solitarios de Jeremy Peña, Cam Smith y José Altuve, pero el esfuerzo no fue suficiente para evitar la eliminación. Altuve conectó su cuadrangular en el cuarto episodio, aunque luego no pudo producir en una situación de bases llenas durante el quinto.

Las Medias Blancas terminaron de sentenciar el encuentro en el sexto capítulo, cuando Chase Meidroth desapareció la pelota para ampliar la ventaja y desatar una nueva celebración en el clubhouse.

Al final, José Altuve bateó de 4-2 con jonrón, impulsada y anotada. Por su parte, Luisangel Acuña entró como corredor emergente y ligó de 1-0 con anotada.

Ahora Chicago viajará a Cleveland para enfrentar a los Guardianes en la Serie Divisional. Cabe mencionar que las Medias Blancas ganaron la serie particular de la temporada 7-6, aunque Cleveland tendrá la ventaja de local tras quedarse con la División Central por apenas un juego.