LVBP: Cardenales recibe en su tercer día de entrenamientos a un talentoso receptor

Los Cardenales de Lara siguen tomando forma de cara a la temporada 2026-2027 de la LVBP. Este miércoles, el conjunto larense completó su tercer día de entrenamientos en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto con una nueva incorporación a sus filas.

Un receptor se une a los entrenamientos

La principal novedad de la jornada fue la llegada de Yojhan Quevedo, quien se incorporó al grupo que trabajó bajo las órdenes del cuerpo técnico. En total, 33 peloteros estuvieron presentes: 18 lanzadores, siete receptores, seis infielders y dos jardineros.

La práctica comenzó con un meeting de bienvenida y posteriormente continuó con ejercicios de stretch, trabajo de infield y outfield y una breve sesión de bateo. Los lanzadores, por su parte, realizaron una sesión de bullpen.

Quevedo valoró la oportunidad de volver a trabajar con Cardenales y destacó el talento joven que forma parte del equipo. “Primeramente dándole gracias a Dios por tener la oportunidad de estar aquí y hacer el equipo”, expresó el receptor en nota de prensa.

Sobre la conformación del conjunto larense, agregó: “Hay varios brazos jóvenes, cada año el nivel sube y siempre nos mantenemos ahí compitiendo, siempre Cardenales se caracteriza por tener sus granjas bien”.

Cabe recordar que Yojhan Quevedo disputó 16 encuentros con Cardenales de Lara durante la temporada 2025-2026, campaña en la que registró seis carreras anotadas, seis impulsadas y 13 hits, además de un promedio de bateo de .333.