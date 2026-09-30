Thairo Estrada se reporta a la Nave y ya piensa en su debut en la LVBP

Thairo Estrada ya se encuentra con Navegantes del Magallanes y se incorpora a los trabajos de preparación del equipo de cara a la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

El infielder llega después de disputar la temporada 2026 con los Saraperos de Saltillo en la Liga Mexicana de Beisbol, circuito en el que registra un promedio de .337, 62 hits, 6 cuadrangulares y 29 carreras impulsadas en 49 encuentros. Además, forma parte del Juego de Estrellas de la LMB.

Tras su llegada a Valencia, Estrada destaca la importancia de incorporarse desde temprano al conjunto y comenzar a crear química con sus nuevos compañeros.

“Creo que es una buena oportunidad. Hay muchos jugadores con nombre que están desde el primer día y eso es un paso bastante grande para comenzar, sobre todo porque la liga va a estar muy competitiva este año”, expresa.

Una nueva experiencia en su carrera

La campaña con Magallanes representa el primer acercamiento de Estrada a la LVBP. El jugador de 30 años también describe como especial su paso reciente por México, donde encuentra un nuevo escenario competitivo después de su recorrido por las Grandes Ligas.

“Para mí es un placer y un gusto estar aquí. Es un cambio un poquito diferente entre las Grandes Ligas y México, en LMB hay mucho nivel, juegan muchos jugadores de nombre y se compite todos los días”, señala.

Estrada desarrolla buena parte de su carrera en MLB con los New York Yankees y San Francisco Giants, además de su paso por los Colorado Rockies. En 7 temporadas registra 508 juegos, 436 imparables, 51 jonrones, 216 carreras impulsadas y 53 bases robadas.

El objetivo está claro

El venezolano también resalta la bienvenida que recibe dentro del club y la confianza que encuentra desde sus primeros días con la organización.

“Todos los muchachos que están aquí me atendieron bien y me hicieron sentir desde el primer día parte de esta organización. Para mí es importante tener esa confianza desde el inicio”, afirma.

Con esa integración como uno de sus primeros objetivos, Estrada ya tiene claro el propósito que persigue con la Nave: aportar a la búsqueda de otro campeonato.

“Todos los que entramos por esa puerta temprano tenemos una meta y la meta está clara: repetir el campeonato y tratar de traer ese titulo otra vez a la fanáticada de Valencia”, apunta.

Estrada espera aportar desde el inicio

El infielder también recuerda que el año pasado no tuvo la oportunidad de estrenarse en la LVBP debido a las lesiones, una situación que queda atrás para esta campaña.

“El año pasado no se dio la oportunidad por el tema de las lesiones. Este año estamos aquí, estoy al 100 por ciento. Llegué desde temprano para que me conozcan y entiendan que vengo aquí a poner mi granito de arena y a ganar”, sostiene.

Ahora, Estrada centra su atención en adaptarse al ritmo de la liga y afrontar su primer juego con el uniforme de Magallanes.