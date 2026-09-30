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Franklin Barreto y Alcides Escobar se suman a los entrenamientos de Tiburones 

La pretemporada de los Tiburones de La Guaira suma piezas clave en su tercer día de entrenamientos oficiales 

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Eimy Carta
Miércoles, 30 de septiembre de 2026 a las 11:36 am
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Franklin Barreto y Alcides Escobar se suman a los entrenamientos de Tiburones 

La pretemporada de los Tiburones de La Guaira continúa tomando ritmo y fuerza en su tercer día de entrenamientos oficiales. La jornada estuvo marcada por una importante inyección de experiencia y talento en el infield con las incorporaciones de Franklin Barreto y el veterano Alcides Escobar, quienes ya se pusieron a las órdenes del cuerpo técnico.

La llegada de ambos peloteros representa un impulso significativo para la estructuración del equipo de cara al inicio de la campaña. Barreto, conocido por su versatilidad y capacidad ofensiva, busca consolidarse como una de las piezas centrales de la alineación guairista. Por su parte, el experimentado Grandeligas y ganador del Guante de Oro en las Mayores, Alcides Escobar, aporta liderazgo en el vestuario y una solvencia defensiva probada en momentos de alta presión.

Con la integración de estas figuras, el conjunto escualo intensifica sus jornadas de preparación enfocadas en el acondicionamiento físico, jugadas de rutina en el cuadro y bateo en vivo, perfilándose desde los primeros días como un plantel competitivo para luchar en la cima del béisbol profesional venezolano.

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