Alexander Palma encara su nueva etapa con Tiburones de La Guaira

Alexander Palma regresa al circuito invernal de la LVBP y viste el uniforme de Tiburones de La Guaira para afrontar su séptima campaña profesional en Venezuela.

El jardinero de 30 años se suma a la novena salada luego de un desempeño arrollador durante la temporada veraniega con Delfines de La Guaira.

"Vivo esta nueva etapa con el mayor compromiso y responsabilidad, tomé un segundo aire en mi carrera y quiero continuar con el buen momento. Agradecido con Tiburones por esta oportunidad pa' encima siempre", expresa el bateador al periodista Darwin Trejo.

Confianza total en el grupo y en el cuerpo técnico

El ex Jugador Novato del Año de la contienda 2017-2018 resalta la excelente atmósfera que se respira dentro de la cueva salada y valora la comunicación constante con el cuerpo técnico:

"Me reencontré con varios de mis compañeros. El staff que tenemos, desde el primer día, te da la confianza para aprender cada día... Quiero trabajar duro, hacer un buen papel para ayudar al equipo en lo que me necesiten".

El guarenero atraviesa una importante evolución en sus capacidades y recursos de juego, una mejora que potencia su swing y le permite ser más determinante en el terreno. Esta nueva versión también se refleja a la defensiva, donde muestra mayor solvencia y seguridad.

Números que respaldan su renacer con el madero

Palma llega a Tiburones precedido por un semestre brillante en la Liga Mayor de Béisbol Profesional (LMBP). En apenas 35 compromisos registrados, coloca un promedio de bateo de .317 con 11 cuadrangulares y 32 carreras impulsadas.

Con esta sólida actuación, el "Tanque" busca consolidar su presencia en Tiburones y aportar la producción que el mánager requiere para pelear por los puestos de vanguardia en el campeonato.