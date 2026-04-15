Liga Mayor de Beisbol Profesional presenta su sexta temporada con Meridiano Televisión como aliado

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La Liga Mayor de Beisbol Profesional celebró este miércoles 15 de abril la rueda de prensa oficial en el hotel Marriott de Chacaíto para la presentación de la temporada 2026. Los gerentes y representantes de las ocho franquicias que conforman el circuito y el ministro del Deporte, Franklin Cardillo, se dieron cita para dar a conocer diferentes detalles de lo que será esta nueva edición.

La noticia más importante que se debe tomar en consideración para esta nueva zafra de esta liga de verano es que se pasarán a jugar un total de 70 juegos en la ronda regular. Dicha extensión del calendario es con el fin de brindarle más espectáculo a los fanáticos y, al mismo tiempo, darle más tiempo y oportunidades a cada uno de los peloteros sobre el terreno de juego.

El Arturo Cupido, presidente de la Liga Mayor Profesional de Venezuela, habló en exclusiva para Meridiano, en el que dio a conocer distintos aspectos que harán innovadora esta campaña 2026 de la Liga Mayor de Beisbol Profesional.

Liga Mayor de Béisbol Profesional

Este cambio estructural no llega solo. La liga también decidió fortalecer su formato competitivo con la ampliación del round robin, lo que añade más emoción a la fase decisiva del torneo.

"Una de las nuevas novedades para este año es la presencia de Meridiano Televisión, transmitiendo nuestros juegos. Y qué mejor forma que decir que aumentamos a 70 juegos la temporada regular y no solo eso, aumentamos también el Round Robin al doble y esto ha permitido que más figuras del beisbol venezolano decidan quedarse en la Liga Mayor y creo que eso es realmente importante e innovador para nosotros este año”, afirmó.

Otro de los puntos que destacó el dirigente fue la importancia de la difusión. La incorporación de nuevas plataformas de transmisión permitirá que el torneo llegue a una audiencia más amplia, algo que considera fundamental para el posicionamiento de la liga en el país.

"Seguir trabajando en promocionar la liga. Los equipos tienen que seguir trabajando en promocionarse en sus sedes para que vayan creando su fanaticada propia. Lo he dicho durante la rueda de prensa y es que en la liga estamos trabajando en una promoción con un patrocinante y estoy seguro de que esto nos va a ayudar en gran parte a subir la afluencia de público en los estadios”, sentenció.

Además, adelantó que se están desarrollando iniciativas junto a patrocinantes con el objetivo de incentivar la asistencia a los estadios. La idea es mejorar la experiencia del fanático y convertir cada jornada en un evento atractivo para toda la familia.

Finalmente, la Liga Mayor de Beisbol Profesional encara una temporada que promete ser distinta y la más impactante de su historia. Más juegos, mayor exposición y una estrategia enfocada en el crecimiento reflejan una liga que entiende su momento y que espera escalar hacia nuevos desafíos con el pasar del tiempo.