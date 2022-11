Breyvic Valera:'Espero mantener mi estatus de jugador de todas las posiciones' en la LVBP

beisbol venezolano

Frederlin Castro 01/11/2022 9:26 pm

Frederlin Castro

El utility venezolano Breyvic Valera quien viene de coronarse en el beisbol japonés con los Búfalos de Orix, se reportó este martes a las filas de Bravos de Margarita para disputar su novena temporada en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

En su primer día con el equipo de la isla, Valera estuvo tomando algunos rollings y luego tomó una práctica de bateo para comenzar la puesta en forma con su único equipo en la pelota venezolana.

“Contento de estar aquí de nuevo con el equipo, un equipo bastante joven que he estado siguiendo en cada juego, es un equipo bastante joven y bueno esperamos conseguir los resultados y para eso debemos mantenernos sanos”, dijo el infielder entrevista a la Redacción Meridiano.

Un año más en la LVBP

En temporada regular en el beisbol japonés, el carabobeño apenas jugó 37 juegos debido a una lesión en la mano que acabó temprano con la temporada del criollo, En ese lapso, conectó 23 sencillos con cinco dobles y un cuadrangular para un promedio de .205.

“No pienso cambiar nada, espero mantener mi estatus de jugador de todas las posiciones y donde me necesite el equipo y el manager”, confesó el ex grandeliga. “Gracias a Dios me mantuve jugando toda la temporada y todos los años esta liga ha sido bastante competitiva, pero a pesar de tener muchas caras nuevas, esta temporada se ve muy buena y creo que va a hacer un buen espectáculo este año”, expresó.

La temporada pasada, Bravos estuvo a un juego de clasificar a la instancia de Round Robin y eso es algo que está en la meta de jugadores como Valera. En la 2021-2022, bateó para .283 con siete empujadas en 13 juegos con Margarita. “Las temporadas pasadas hemos hecho un buen papel, ya no se habla de Bravos de Margarita a lo bajo, sino que nos hemos venido levantando a medida que pasa el tiempo”, exclamó el venezolano de 30 años de edad.

Valera fue parte del elenco de extranjeros junto a los bateadores Rangel Ravelo, Breyvic Valera y Joe McCarthy, así como los lanzadores Cesar Vargas, Jesse Biddle y Jacob Waguespack que se coronaron en Japón.

“Vengo de una pequeña lesión en mi mano, pero gracias a Dios me siento bastante bien y espero en unos dos o tres días tomar unas prácticas de bateo en vivo para ver cómo me siento para definir cuándo entrar en play con el equipo”, finalizó.