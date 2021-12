Jorgan Cavanerio: el relevista derivado en abridor élite

beisbol venezolano

En 59 juegos en la LVBP antes de esta temporada, su cuarta de servicio con Tiburones de La Guaira, Jorgan Cavanerio acumulaba solamente cuatro aperturas, por lo que se esperaba que su rol en esta zafra 2021-2022 fuese como apagafuegos, más luego de su actuación en la LMBP de verano en la que estuvo tambaleante.



Cuando se reportó a la novena escuala, el antiguo mánager Dennis Malavé tenía otros planes, distintos a los que el diestro nativo de Cagua tenía en mente “Pedí ser relevo, pero conversaron conmigo y me dijeron que me necesitaban en la rotación y me enfoqué en eso trabaje para eso”, comentó el serpentinero al respecto.

¿El resultado de esa decisión? Ser el líder en efectividad entre los abridores del conjunto litoralense, el tercero de la liga, con un récord positivo de 3-2 en siete choques iniciados, para demostrar ser el líder de la rotación de un equipo que ha sufrido con su pitcheo.



“Gracias a Dios están saliendo las cosas de la mejor manera y estoy ayudando a mis compañeros, ayudando al equipo”, reseñó el serpentinero de 27 años de edad, que se encuentra agente libre en los actuales momentos.

Su porcentaje de carreras limpias es de 2.95, con 22 ponches en 36.2 innings. La pieza que encabeza el staff guairista. “Todos mis pitcheos están funcionando de la manera que quiero, y si en una salida no me siento bien con algún pitcheo solo recurro a otros, tengo varios lanzamientos, (…) por eso si alguno me falla en un día muestro mi repertorio”, aseguró el derecho.



El plan de Cavanerio



El éxito conseguido con el aragüeño es con base en un plan que parece simple, pero ejecutarlo es complejo. “localizar mis picheos en el lugar exacto. Y pensar bateador por bateador, lanzamiento por lanzamiento. No es sólo lanzar la bola y ya, sino tener un plan, un propósito y un fundamento eso me ha ayudado”.

Eso le ha permitido conseguir una consistencia no antes vista en él. Cavanerio logró su tope de victorias, que databa de la zafra 2018-2019, en la que cerró con récord de 3-0. Con su actuación del presente curso, llegó a la decena de lauros en Venezuela y su efectividad ha bajado a 3.59 antes de su siguiente trabajo, además de superar la barrera de los 100 innings lanzados y 50 ponches.



Optimista por Tiburones



Pero el lanzador es un oasis en medio del desierto de su equipo, sumergido en una crisis de resultados que los tiene fuera de la clasificación a falta de 17 juegos por disputarse antes de este viernes.



Gran parte de la culpa de tener 12 victorias 20 derrotas al inicio de la fecha es tener 5.40 de efectividad colectiva, siendo incluso apenas la quinta del certamen. Los abridores como él, tienen en global 5.04 carreras limpias, siendo su 2.95 el más destacado de todos, pero el relevo se eleva a 6.29, dando explicación del porqué no han tenido consistencia en sostener los juegos.



Cavanerio fue claro con ello. “Todos tenemos momentos buenos y malos, los muchachos están dando lo mejor de sí. Se han perdido algunos juegos en los innings finales, pero eso nos afecta a todo al equipo entero”, acotó quien es conocido por ser un espigado pelotero, al medir 1.85 metros de estatura.

“Esto no se trata de mí se trata de un equipo. Confío en ellos y sé que vendrán mejores resultados”, se mostró optimista de todos modos quien también evaluó el cambio de mánager que hubo en el equipo varguense a mediados de la semana pasada, con Jackson Melián ahora como dirigente.



“No digo que nos cayó mejor, simplemente se tomó una decisión y nosotros tenemos que adaptarnos a ella, los dos son tremendas personas, tremendos mánagers, animan mucho al equipo y con cualquiera de los dos al mando nosotros igual íbamos y vamos a dar lo mejor que tengamos”, sentenció Cavanerio, quien espera mejores resultados.