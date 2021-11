Jhonathan Díaz llega para reforzar una rotación de Leones necesitada

beisbol venezolano

Guillermo Liñares

El día lunes arribó al parque de la ciudad universitaria el lanzador zurdo Jhonathan Díaz. El valenciano fue uno de los 13 venezolanos que debutaron en el béisbol de las Grandes Ligas, al lograrlo con los Angelinos de los Ángeles de Anaheim.

Ahora el serpentinero de 25 años tiene la misión de ayudar a los Leones del Caracas, equipo que atraviesa un momento delicado con su cuerpo de abridores después de tener que despedir al nicaragüense Kevin Gadea y al californiano Alex Sanabia por mal rendimiento.

Díaz ha tenido un 2021 especial: aparte de su graduación como ligamayorista estuvo con Venezuela en el Preolímpico en Florida, casualmente un equipo que dirigió José Alguacil, quien ahora es su manager en la manada caraquista.

Su estreno en MLB se produjo el 17 de septiembre

con Angelinos. Trabajó 13.0 inningsy aceptó seis carreras limpias. Equipo que lo firmó en la agencia libre en 2021 después de haber estado con los Medias Rojas de Boston en las menores, conjunto que lo reclutó en 2014.

Meridiano habló con él el día de su llegada a Universitario, indagando sobre sus sensaciones con los Leones, el año 2021 que le deparó cosas positivas a nivel profesional y el papel que fungirá para tratar de contribuir a que los melenudos salgan del mal momento.

Vienes de un año movido, estuviste con la Vinotinto y también con los Angels arriba ¿Qué se siente lanzar en tu país ahora?

Super contento. Vine a dar lo mejor de mí y a tratar de ganar el título.

¿Qué se siente haber compartido con el MVP de la Americana, Shohei Ohtani?

Increíble. Al principio no me lo creí, estaba muy contento cuando recibí el llamado. Cuando lo vi no podía creer que estaba en el mismo equipo que juega Ohtani.

¿Qué rol tiene Alguacil preparado para ti? ¿Los Angelinos tienen un plan predeterminado para ti?

Ninguno, no tengo restricciones por parte de los Angelinos. Voy a estar hasta donde llegue el equipo. Con respecto a Alguacil, no hemos hablado de eso pero ya sea de abridor o relevista estoy a la orden para cumplir.

¿Qué tal el ambiente en la cueva de Leones?

Venir a jugar a tu país siempre es especial. Todo pelotero lo agradece y es su sueño. El ambiente está super calidad, y estoy agradecido por haber logrado el sueño tanto de debutar en MLB como de venir a lanzar con Leones.

El equipo ha tenido problemas en el pitcheo, sobretodo el abridor. ¿Cual es tu espectativa para esta temporada? ¿Tienes órdenes de trabajar algún envío?

Yo sé que hemos tenido problemas en el pitcheo pero sé que vamos a hacer los ajustes para mejorar. Y no, los Angelinos no me dieron ningún tipo de instrucción para que trabajase algún pitcheo.

