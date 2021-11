Carlos Tocci: "Tenía ganas de volver a jugar en Venezuela"

beisbol venezolano

Carlos Tocci no se siente satisfecho con su año en Estados Unidos. El jardinero venezolano empezó el 2021 en Triple A con el Rochester, filial de los Nacionales de Washington, pero debido al poco tiempo de juego que él mismo manifiesta decidieron bajarlo a Doble A.

En Venezuela tenía tres años que no jugaba, producto de las sanciones que el departamento del tesoro de Estados Unidos impuso a la LVBP en la campaña 2018-2019. Siempre se caracterizó por ser un toletero de contacto (en cuatro años en el circuito su relación boletos / ponches es de 40-63 en 140 juegos) y alguien que se embasa mucho (según el portal Pelota Binaria, en sus cuatro campañas antes de la 21-22 tenía un astronómico .390 de porcentaje de embasado) por lo que su presencia en la parte de arriba de la alineación de los Tigres de Aragua es esencial para Clemente Álvarez.

Meridiano conversó con él y estas fueron sus palabras:

¿Te sientes satisfecho de lo que sucedió en Estados Unidos?

No, porque empecé en Triple A pero no jugaba mucho porque era backup. Después pasé a Doble A y después regresé a Triple A. Estoy contento de jugar en Venezuela, es un liga donde hay emoción, adrenalina. Tenía ganas de volver.

Parece que ahora los Tigres se recuperan con Clemente Álvarez

Si, estamos ahora en un buen momento después de no empezar bien, pero ganamos cuatro juegos la semana pasada, el pitcheo ha hecho el trabajo, y la llegada de Hernán también ha apoyado mucho la ofensiva. Siempre digo que hay que ir pitcheo a pitcheo y juego a juego.

En Venezuela siempre has bateado sobre .300, y en esta campaña estás también sobre .300 ¿A qué se debe eso?

No le paro a las estadísticas, lo único que quiero es ganar, y agradecerle al equipo porque esto es un trabajo en conjunto.

¿Buscas después de jugar este año por fin llegar a la Grandes Ligas?

Si claro, a mi me encanta jugar en mi país. No había venido porque no había podido, y de hecho el último año que jugué acá (18-19) tuve un gran año en Estados Unidos. Me he mantenido en el béisbol organizado, solo que por situaciones que pasan en la pelota me dejaron libre.

¿ Tienes alguna oferta sobre la mesa para jugar con algún equipo?

No, aún no. Estamos buscando pero no hay sobre la mesa nada todavía.

