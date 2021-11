Conoce a los prospectos venezolanos de los Yanquis de Nueva York

Gonzalo Urgelles R.

@GnzaUrglls

Entre los movimientos recientes que realizaron los Yanquis de Nueva York, se vieron involucrados –para bien y para mal– jugadores venezolanos. Mientras que el segunda base Rougned Odor fue puesto en asignación, dos prospectos de las granjas fueron incluidos en el roster de 40 jugadores.

Oswaldo Cabrera y Everson Pereira fueron agregados a la lista de jugadores protegidos, para que no puedan ser reclamados por otras organizaciones en el Draft de regla 5.

. @Yankees select the contracts of OF Everson Pereira (NYY No 13), INF Oswaldo Cabrera (NYY No 16), RHP Stephen Ridings, RHP Ron Marinaccio, and LHP JP Sears

Cada año, durante la temporada muerta, se reúnen las 30 organizaciones para ejecutar este draft, el cual consiste en que los equipos que no tengan un roster completo de 40 jugadores, puedan tomar directamente a un prospecto de otro equipo, siempre que este no estén protegidos en las listas de sus equipos.

Oswaldo Cabrera

Oswaldo Cabrera tiene 22 años, juega en el infield y su posición natural es la de campocorto. El mirandino viene de ser galardonado como el Jugador Más Valioso de la Liga Noreste de Doble-A, en su primer año dentro de la categoría.

Yankees protect the best bat flipper in the minors?



NY No. 16 prospect, infield utility man Oswaldo Cabrera, has been added to the 40-man



pic.twitter.com/mGegVtmVJf